Каменських блиснула сексуальною фігурою в обтягуючому вбранні

Українська поп-діва Настя Каменських, якій нещодавно порадили скинути кілька зайвих кіло, вразила своїх фанів фігурою в обтягуючому спортивному вбранні.

Відповідний знімок артистка розмістила на особистій сторінці в Instagram, зібравши понад 30 тисяч лайків всього за годину.

Захоплені фоловери закликали Каменських "мати совість" і не змушувати їх заздрити її спортивный фігурі.

"Неймовірна красуня", "Мм, яка попа", - відзначили в коментарях.

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Деякі користувачі соцмережі назвали співачку "справжньою секс-бомбою".

"Блін, теж хочу такі ніжки", "Настенька, ти супер", - додали під фото.

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