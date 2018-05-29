Кайлі Міноуг оголилася в честь свого 50-річчя

Популярна співачка австралійського походження, автор пісень і актриса Кайлі Міноуг поділилася з шанувальниками оголеною фотографією.

Знімок, на якому оголена знаменитість прикрилася лише гітарою, був опублікований в Instagram-акаунті Міноуг у день її 50-річчя.

"І ось починається нове десятиліття. Як же я вдячна за надану мені можливість жити. 50... Поїхали!" - підписала Кайлі сміливий кадр.

Кайлі Міноуг Instagram @kylieminogue

Фотографія зібрала понад 70 тисяч лайків і кілька тисяч коментарів. У них шанувальники співачки привітали її з днем ​​народження, а також зазначили, що вона приголомшливо виглядає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році Кайлі Міноуг зі скандалом розірвала заручини з молодим нареченим.