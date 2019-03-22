"Його почуття – страх": Борис Акунін пояснив, чому Путін перетворився в "монстра"

Російський письменник Борис Акунін, який вже кілька років живе в Лондоні, висловився про Росію і влади Володимира Путіна.

"Путін перетворився в страшного диктатора ... Ви ж пам'ятаєте, він був людиною цілком демократичною? Він став "монстром", – сказав Акунін в інтерв'ю журналістці Ірині Шихман в програмі "А поговорить?", відео якої опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Також письменник додав, що для того, щоб Росія стала сучасною державою, яка постійно розвивається, країні необхідно об'єднати населення.

Борис Акунін Скріншот відео на YouTube

"Треба жити з розумом, але до тих пір, поки Росія не стане державою, де всі живуть разом і мирно, то будь-яка революція буде закінчуватися диктатурою. Згадайте часи Російської Імперії. Те що робить Путін зараз – намагається відновити якусь унітарну вертикальну систему держави, яка в 21 столітті працювати не буде. Ця система не розвивається, все стає гальмом. І будь-які спроби "перефарбувати фасад не зробивши новий фундамент" – провальні", – додав письменник.

Борис Акунін і Ірина Шихман Скріншот відео на YouTube

Крім іншого, він вказав, що Путін нагадує йому імператорів Миколу або Олександра.

"Це правителі, головним почуттям яких був страх. Путін так само поводиться", – підсумував Акунін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Акунін різко висловився про Росію і її агресію в Україні:

"Весь 2014 рік був таким. Починаючи з Криму, Боїнгу, ситуації на Донбасі. Я раптом відчув себе в якійсь меншості на цьому святі життя. Я зрозумів, що помилявся, неправильно розумів свою країну".

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