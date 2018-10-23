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''Його не можна було показувати'': зірка ТБ розповіла про Задорнова перед смертю

10.4тЧитати матеріал російською

Російська телеведуча гумористичної програми "Аншлаг" Регіна Дубовицька розповіла в програмі "Доля людини" про останні дні життя сатирика Михайла Задорнова, який помер у листопаді 2017 року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

Як пише TopNews, цитуючи знаменитість, вона планувала запросити сатирика на власну програму, проте побачивши особисто, зрозуміла, що показувати його телеглядачам не можна.

Регіна Дубовицька і Михайло Задорнов

Регіна Дубовицька і Михайло Задорнов

Фото: utro.ru

"Я коли його побачила, зрозуміла, що не можу запросити його на зйомку, хоча уже й запросила. Тому що в такому стані показувати його глядачам не можна", — зазначила вона, уточнивши, що в той момент у ній жила остання надія на відновлення сатирика.

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Хірургічне втручання перенесли за графіком, і артист не зміг приїхати на зйомки. Задорнов і Дубовицька домовилися зідзвонитися після операції. Так і сталося — артист розповів, що все пройшло успішно, однак уже через два дні у нього стався інсульт.

"Я його знала життєрадісною людиною", — підсумувала вона.

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Особа
Михайло Задорнов
Місце
Росія
Об'єкт
шоу
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Какой сатирик? Прихлебатель и жополиз !Всю жизнь кормился за счет бородатых анекдотов на потребу быдловатой публики. Черти замучались дрова подкладывать....
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