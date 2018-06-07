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Janieck - Does It Matter

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Janieck Devy, або просто Janieck - голландський співак і актор. Дебют артиста як співака відбувся в 2012 році, а до цього він більше був відомий своєю роботою в кіно.

Насправді "Does It Matter" - призабутий хіт 90-х "Better Off Alone" проекту Alice Deejay. Janieck розбавив його зворушливою лірикою і вокалом, щоб вийшов хіт.

Ця пісня - своєрідне послання до коханої з вибаченнями і жалем, яке здатне розтопити серце навіть неприступної жінки.

Пісню і ремікси на композицію можна послухати на Radio.Обозреватель.

Особа
Janieck
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