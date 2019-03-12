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"Іван Дорн українською!" TARABAROVA викликала фурор в мережі несподіваним кліпом

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Українська співачка TARABAROVA (Світлана Тарабарова) презентувала кліп в стилі "нео-мюзикл" на сингл "Мені казково". Нова робота артистки викликала ажіотаж в мережі.

Також після прем'єри кліпу Світлана оголосила про незвичайний всеукраїнський тур #FOLLOWERS ONLY TOUR, куди зможуть потрапити на концерти зможуть тільки фоловери Тарабарової в соціальних мережах, повідомила прес-служба виконавиці (ролик "Мені казково" можна подивитися в кінці новини).

Зйомки кліпу відбувалися в одному з київських готелів, який за сценарієм зі звичайного перетворюється в місце вибухової вечірки.

TARABAROVA на зйомках кліпу "Мені казково"

TARABAROVA на зйомках кліпу "Мені казково"

Прес-служба співачки

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Відзначимо, на зйомках також був присутній син Світлани, шестимісячний Іван, який народився у вересні 2018 року. Варто відзначити, що молода мама TARABAROVA знаходиться в прекрасній формі і заявила про готовність працювати в повноцінному режимі. Незабаром співачка відвідає 22 українських міста в рамках #FOLLOWERS ONLY TOUR на підтримку альбому "23:25".

TARABAROVA на зйомках кліпу "Мені казково"

TARABAROVA на зйомках кліпу "Мені казково"

Прес-служба співачки

Шанувальники TARABAROVA прийшли в захват від нової роботи української зірки, зазначивши в коментарях під відео, що артистка їх здивувала, поставши в несподіваному сексі-образі. Також її музику порівняли з треками співака Івана Дорна.

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"Іван Дорн українською!" TARABAROVA викликала фурор в мережі несподіваним кліпом

"Іван Дорн українською!" TARABAROVA викликала фурор в мережі несподіваним кліпом

"Іван Дорн українською!" TARABAROVA викликала фурор в мережі несподіваним кліпом

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2019 року TARABAROVA боротиметься за почесне звання "Співачка року" в рамках престижної премії "Золота Жар-птиця". Разом з нею за нагороду змагатимуться виконавиці Андріана, Alyosha, Оля Цибульська і Злата Огневич.

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Особа
Світлана Тарабарова
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