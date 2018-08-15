"Історія з Кримом - потворна": як померлий Успенський тягнувся до України

У вівторок, 14 серпня, в Москві помер автор популярних радянських творів, серед яких історії про крокодила Гену й Чебурашку та мультфільм "Простоквашино", Едуард Успенський.

Письменника не стало у віці 80 років у своєму будинку. Успенський був одним із небагатьох російських знаменитостей, які виступали проти війни Росії з Україною й анексії Криму. OBOZREVATEL пропонує згадати найяскравіші висловлювання Едуарда Миколайовича.

Едуард Успенський Комсомольська правда

Засуджував анексію Криму

"Країна (мова йде про Росію - Ред.) розділилася на 10% розумних і на 90% ідіотів. Я вважаю, що належу до десяти розумних, тому що вся ця історія з Кримом - вона потворна".

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Ненавидів проросійську пропаганду

"Скільки було випадків, коли я по телебаченню говорив одне, а потім виявлялося, що я говорив зовсім інше. Телебачення маніпулює. Якщо в якомусь шоу виступала пристойна людина, як правило, її вирізають, дають слово одним ошалілим товаришам. Така кількість помиїв, які вилилися на Обаму й на Київ, взагалі немислима, кожен день по 4-5 програм, де довбуть. А люди ж дивляться, особливо провінція, вони вірять цьому".

Також Успенський висловлював побоювання щодо "зомбування" населення і впливу неправдивої інформації у ЗМІ на сприйняття ситуації, що склалася між Україною та РФ.

"Страшно те, що в більшості росіян немає культурних коренів, немає якихось постійних законів, які виховали б нове покоління в одному розумінні слова "демократія". Телебачення переконувало росіян більше року в тому, що в Україні діють фашисти, Крим давно російський, тому ми його і забираємо, а на Донбасі російськомовне населення піддається різного роду репресіям, там забороняють російську мову і так далі. Телебачення демонструвало кадри, глядачів у цьому переконували: якщо не могли переконати чоловіка, переконували дружину. А російським людям важко бути на самоті в колективі, де всі думають по-іншому .

Був на самоті через свою політичну позицію

"Так, дуже складно знайти зараз людей, які так само розмірковують, як і я. Я дуже дружу з Войновичем, ми з ним розмовляємо однією мовою. І коли я зустрічаю якусь людину, і вона думає так само, як і я, то говорить: "Слава тобі, Господи", тому що ніхто не розуміє правильно, що відбувається".

Підтримував Макаревича (лідер гурту "Машина времени")

Едуард Успенський також підтримав музиканта Андрія Макаревича, який останнім часом зазнав цькування в Росії за свою позицію відносно України і Криму.

"Так, дійсно, хочу надати йому підтримку. Нехай ідіоти негативно сприймають його виступи і висловлювання. Війна може йти, а люди можуть обмінюватися якимись цінними піснями й ідеями".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський письменник-казкар Едуард Успенський довгий час боровся з важким захворюванням. За кілька днів до смерті йому раптово стало погано: Едуард Миколайович втратив свідомість у себе вдома в приватному котеджі, а дружина не змогла привести його до тями.