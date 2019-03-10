Ірина Шейк завела мережу оголеним фото: найгарячіші фото секс-бомби

Супермодель Ірина Шейк порадувала шанувальників на сторінці в Instagram сексуальним фото.

Вона виклала знімок у себе в Instagram. На ньому Шейк практично оголена, а її груди прикриті тільки синьою вставкою, яка не приховує принади супермоделі.

Фото Шейк набрало понад 500 тисяч лайків і масу захоплених коментарів.

"Ірина, ти супер!", "Боже, це неймовірно", "Хіба можна бути настільки красивою", - написали підписники.

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Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка модельного бізнесу Ірина Шейк з'явилася на показі Dsquared2 в Мілані з коротким волоссям і в брючному костюмі без бюстгальтера.

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