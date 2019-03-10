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Ірина Шейк завела мережу оголеним фото: найгарячіші фото секс-бомби

1.6тЧитати матеріал російською

Супермодель Ірина Шейк порадувала шанувальників на сторінці в Instagram сексуальним фото.

Вона виклала знімок у себе в Instagram. На ньому Шейк практично оголена, а її груди прикриті тільки синьою вставкою, яка не приховує принади супермоделі.

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Фото Шейк набрало понад 500 тисяч лайків і масу захоплених коментарів.

"Ірина, ти супер!", "Боже, це неймовірно", "Хіба можна бути настільки красивою", - написали підписники.

OBOZREVATEL пропонує подивитися і інші гарячі фото відомої красуні.

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка модельного бізнесу Ірина Шейк з'явилася на показі Dsquared2 в Мілані з коротким волоссям і в брючному костюмі без бюстгальтера.

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Особа
Ірина Шейк
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