Bloomberg побачив у новій пісні Вакарчука натяк на президентство

Новою піснею "Скільки нас" лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, якого називають одним з найбільш популярних кандидатів в президенти України на виборах 2019 року, продовжує підігрівати чутки про свої політичні амбіції.

Про це пише американський Bloomberg, який побачив у композиції ОЕ прямі натяки на бажання співака та автора тексту позмагатися за крісло президента країни.

"В Україні рок-зірка дражнить прихильників чутками про участь в президентських виборах", - йдеться в заголовку статті, присвяченій Вакарчуку.

"В Україні продовжують поширюватися чутки про те, що відомий український рок-музикант Святослав Вакарчук може поборотися за пост президента на найближчих виборах", - також наголошується в матеріалі.

Автори статті згадали в матеріалі рядки з нової пісні Вакарчука "Скільки нас" на кшталт "Скільки нас. Тих, хто тілом відчуває новий час", "Скільки нас. Тих, у кого дах не знос від образ", "Нам досить недоправди. Нас нудить штучний сон". Ці слова співака журналісти розглянули як звернення до своїх потенційних виборців.

"Український рокер, чиє ім'я потрапило в політичні рейтинги за рік до президентських виборів, випустив нову пісню, яка натякає, що музикант ось-ось підтвердить чутки про намір боротися за найвищу державну посаду", - йдеться в тексті.

При цьому автори згадали про нетривале політичне минуле Вакарчука, та рейтинг 5.7%, нібито згідно з попередніми опитуваннями українців.

У свою чергу, прихильники ОЕ в Україні дійсно захопилися новим треком і в черговий раз закликали Святослава Вакарчука висунутися на пост президента або стати міністром культури.

Нагадаємо, 24 серпня, в День Незалежності України гурт "Океан Ельзи" вперше виступить в столиці після тривалої перерви. У мережі також існують думки, що річний тайм-аут знадобився Вакарчуку для роботи над своїм політичним майбутнім, а про свої президентські амбіції він заявить зі сцени.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Святослав Вакарчук отримав несподівану підтримку від коміка Володимира Зеленського, якого деякий час в мережі також називали кандидатом в президенти Украни.