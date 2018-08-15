Інші відмовилися? Що відомо про співака, який їде на "Нову хвилю" від України

Стало відомо, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Нова хвиля-2018", який відбудеться в російському місті Сочі з 4 по 9 вересня.

Так, виступати на сцені музичного змагання буде 27-річний киянин Олександр Пашков, написали на сторінці "Хвилі" в Instagram. OBOZREVATEL пропонує детальніше дізнатися про український конкурсанта.

Молодий виконавець народився і виріс у Києві. Музичну освіту артист отримував у Національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Характерно, що у виші Олександр навчався разом із популярними в Україні молодими поп-виконавцями Світланою Тарабаровою, Максом Барських та іншими.

Публікація від Sasha Pashkov (@sasha_pashk_off) 13 Мар 2017 в 6:24 PDT

На початку 2018 року Пашков брав участь у популярному вокальному проекті "Голос країни-8", засвітившись на телевізійному кастингу. Однак після виконання конкурсної пісні до нього не обернувся ніхто з суддів, у зв'язку з чим співак залишив змагання (прокрутіть матеріал до кінця, щоб подивитися відео).

У вільний час Олександр Пашков любить писати вірші, також хлопець захоплюється плаванням та дайвінгом.

Публікація від Sasha Pashkov (@sasha_pashk_off) 8 Січ 2018 у 2:21 PST

"За "Новою хвилею" я слідкую з дитинства. Дуже запам'ятався рік, коли виступала Тіна Кароль. Тоді я пообіцяв собі, що одного разу теж представлю свою країну на цьому конкурсі", - розповів Пашков.

За його словами, на "Новій хвилі" він хоче в першу чергу "просто кайфонути від того, що відбувається". Також Олександр зазначив, що в житті дотримується девізу: "Вірити в себе і багато працювати! Бути собою і постійно трудитись".

Публікація від New Wave / Нова Хвиля (@newwave_official) 15 Авг 2018 у 3:47 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, у минулому, 2017 році, від України на конкурсі "Нова хвиля" виступав співак ISAAC, який зумів посісти 7 місце, набравши 336 балів від суддів. Лауреатами міжнародного пісенного конкурсу "Нова хвиля-2017" стали учасники від Узбекистану, Молдови та Вірменії.