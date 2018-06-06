Imagine Dragons - Whatever It Takes

Американська інді-рок група Imagine Dragons була створена 10 років тому, але підкорювати чарти стала тільки в 2012 році.

Трек "Whatever It Takes" промосінгла з їх третього студійного альбому Evolve був виданий лейблами Interscope Records і KIDinaKORNER.

Фанати вважають, що пісня "Whatever It Takes" автобіографічна. Адже фронтмен Ден Рейнольдс співає про те, що завжди потрібно прагнути до кращого і справлятися з будь-якими перешкодами, чого б це не коштувало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 червня 2017 року відбувся офіційний реліз третього студійного альбому рок-групи Imagine Dragons під назвою Evolve. Його можна послухати на Radio.Обозреватель.