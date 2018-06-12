Ігор Крутой втрачає вагу через серйозну хворобу

Композитор Ігор Крутой сильно скинув вагу. Як вдалося з'ясувати "СтарХіту" , у музиканта діабет, з яким він живе вже кілька років.

"Ігор Якович завжди був струнким, але за останній час схуд ще на 15 кілограмів, - розповіли в оточенні Крутого. - Звичайно, все дуже турбуються, підтримують його. Всякі були вигадки з приводу діагнозу, але, слава Богу, у нього ніякий не рак. А втрата ваги пов'язана з суворою дієтою, прописаної фахівцями, якій він ретельно дотримується. Іноді здається, що Ігор Якович взагалі нічого не їсть! І при всьому при цьому ще й активно займається спортом. Любить великий теніс, бігову доріжку і прогулянки на свіжому повітрі".

У раціоні 63-річного композитора переважає рослинна їжа, фрукти і овочі, м'ясо і риба, приготовані на пару. Крутий відмовився від смаженого, гострого, жирного, а також майже повністю виключив солодке.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Діма Білан, який за останній час сильно схуд, на сторінці в Instagram звернувся до шанувальників. Білан записав відеозвернення, в якому вирішив розставити всі крапки над "i" .