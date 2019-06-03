Їдуть з Росії? У мережу злили фото замку Пугачової і Галкіна за кордоном

У мережу злили фото замку примадонни російської естради Алли Пугачової та її чоловіка, шоумена Максима Галкіна, який розташований на Кіпрі.

Так, інформацію поширив співробітник агентства, яке нібито займалося будівництвом фешенебельного особняка для зірок із РФ. На замок у курортному місті Лімасол на узбережжі Середземного моря Галкін і Пугачова, за інформацією джерела, витратили понад 2,3 мільйонів євро (майже 70 млн грн), пише СтарХит.

Пугачова і Галкін Вокруг ТВ

Відомо, що площа фешенебельного котеджу Пугачової і Галкіна складає 600 кв. м. В особняку є відкритий басейн, тераса, сауна, кімната-кінотеатр і камінна зала.

"Здати Галкіну і Пугачовій замок планують у липні цього року. Подружжя іноді приїздить, контролює процес. Але частіше буває сам Галкін. Будинок будується за макетами дизайнера зіркової пари, але у нас тут свої вимоги до висоти, кількості поверхів, кольору даху і вікон, причому у всіх районах різні. У серпні Максим повинен приїхати приймати роботу, а також обговорити дизайн внутрішніх приміщень, яких там величезна кількість", – розповів інсайдер.

Особняк Пугачової і Галкіна на Кіпрі Cyprus Butterfly

Особняк Пугачової і Галкіна на Кіпрі Cyprus Butterfly

Особняк Пугачової і Галкіна на Кіпрі Cyprus Butterfly

Особняк Пугачової і Галкіна на Кіпрі Cyprus Butterfly

Як повідомляв OBOZREVATEL, Галкін і Пугачова придбали нерухомість на острові Кіпр на початку 2018 року. Через кілька місяців після офіційної купівлі будинку, зіркова пара отримала кіпрське громадянство.

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