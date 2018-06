Ідоли британського року очолять український опен-ейр

Організатори фестивалю Atlas Weekend-2018, який пройде з 3 по 8 липня на території столичного комплексу ВДНГ, оголосили найочікуванішого хедлайнера. Український опен-ейр очолять культові британці Placebo.

У середу, 13 червня, гурт був внесений до списків учасників фестивалю. Виступлять Placebo в останній день заходу, 8 липня.

У 2016 році Placebo відзначили своє 20-річчя масштабним туром "20 Years Of Placebo". У їхньому арсеналі - мільйони проданих альбомів, номінації та перемоги в знакових преміях, а також співпраця з музичними легендами, включаючи Девіда Боуї, Роберта Сміта і Майкла Стайпа.

Що готує колектив для програми в Києві, поки не відомо. Однак напевно варто чекат низку хітів і яскраве шоу.

Нагадаємо, на семи різних сценах вже четвертого Atlas Weekend виступлять понад 200 українських і зарубіжних артистів. Серед вже заявлених учасників: The Chemical Brothers, Martin Garrix, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany, Бумбокс, Pianoбой, 5`nizza, DakhaBrakha і багато інших.

