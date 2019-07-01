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"Ідіть у ж*пу, х*хли": відомий продюсер розгромив серіал "Свати"

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Повернення на українські телеекрани скандального серіалу "Свати" з російським актором Федором Добронравовим – неповага до законів України.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк, коментуючи прем'єру нового сезону "Сватів".

"Питання про банальну "гігієну голови"... Незрозуміло, навіщо показувати такий серіал. Я не дивлюся серіал "Свати", мені творчість "Кварталу" подобається тільки в "Розсміши коміка", і все. Все інше, що вони знімають, абсолютно не для мене... Дуже прикро, що у нас буде героєм телеефіру людина, яка порушує наші закони. Йдеться про Добронравова. І взагалі, там усі російські актори, я фільми з російськими акторами не дивлюся в принципі", – підкреслив Кондратюк.

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За його словами, актор Добронравов, якого дивляться мільйони телеглядачів, дозволяє собі відкрито зневажати закони України.

"Це теоретично означає, що закони України можуть порушувати його глядачі, тому що він для них є людиною, яка їм подобається... Це абсолютний нонсенс. Більш того, він їздив до Криму після того, як "1+1" почали суди. Він просто зухвало вирішив – "та йдіть у ж*пу, х*хли". Не думайте, що там були культурні літературні слова", – підкреслив продюсер.

На думку Кондратюка, продюсер серіалу Володимир Зеленський міг би попросити Добронравова в'їхати до Криму через Херсонську область, щоб не провокувати скандал, однак не зробив цього.

"Я б не хотів чути в українських ефірах, у Палаці "Україна", в Палаці спорту, тих росіян, які розважають загарбників і агресорів. Все дуже просто... Свідомі українці серіал "Свати" не дивляться. Це серіал для росіян. В принципі, єдине, з чим можна привітати продюсерів серіалу – Зеленського, братів Шефір та Богуцького – вони заробили на цьому. Але глядачів з переглядом цього серіалу я не вітаю", – уклав він.

"Ідіть у ж*пу, х*хли": відомий продюсер розгромив серіал "Свати"

112.ua

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЗаборона серіалу "Свати" в Україні
Особи
Федір ДобронравовІгор Кондратюк
Місце
Україна
Тег
Свати
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Поддерживаю позицию Игря в этом вопросе..Все, верно.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Как по мне так сваты уже отжили,лично я даже и смотреть их не имею желания надоели
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Кондратюк всё верно написал, поддерживаю.
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