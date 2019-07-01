"Ідіть у ж*пу, х*хли": відомий продюсер розгромив серіал "Свати"

Повернення на українські телеекрани скандального серіалу "Свати" з російським актором Федором Добронравовим – неповага до законів України.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк, коментуючи прем'єру нового сезону "Сватів".

"Питання про банальну "гігієну голови"... Незрозуміло, навіщо показувати такий серіал. Я не дивлюся серіал "Свати", мені творчість "Кварталу" подобається тільки в "Розсміши коміка", і все. Все інше, що вони знімають, абсолютно не для мене... Дуже прикро, що у нас буде героєм телеефіру людина, яка порушує наші закони. Йдеться про Добронравова. І взагалі, там усі російські актори, я фільми з російськими акторами не дивлюся в принципі", – підкреслив Кондратюк.

За його словами, актор Добронравов, якого дивляться мільйони телеглядачів, дозволяє собі відкрито зневажати закони України.

"Це теоретично означає, що закони України можуть порушувати його глядачі, тому що він для них є людиною, яка їм подобається... Це абсолютний нонсенс. Більш того, він їздив до Криму після того, як "1+1" почали суди. Він просто зухвало вирішив – "та йдіть у ж*пу, х*хли". Не думайте, що там були культурні літературні слова", – підкреслив продюсер.

На думку Кондратюка, продюсер серіалу Володимир Зеленський міг би попросити Добронравова в'їхати до Криму через Херсонську область, щоб не провокувати скандал, однак не зробив цього.

"Я б не хотів чути в українських ефірах, у Палаці "Україна", в Палаці спорту, тих росіян, які розважають загарбників і агресорів. Все дуже просто... Свідомі українці серіал "Свати" не дивляться. Це серіал для росіян. В принципі, єдине, з чим можна привітати продюсерів серіалу – Зеленського, братів Шефір та Богуцького – вони заробили на цьому. Але глядачів з переглядом цього серіалу я не вітаю", – уклав він.

112.ua

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