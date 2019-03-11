"Хвора бабка задирає спідницю!" У Росії накинулися на Пугачову через ювілейний концерт

Російська зірка, примадонна Алла Пугачова не має ані найменшого бажання розважати публіку на своєму ювілейному концерті з нагоди 70-річчя. Все, що її цікавить – це гроші, які вона в силу свого віку навіть не зуміє "відпрацювати" і гідно виступити перед глядачами.

Таку думку висловила відома в РФ скандальна блогер Олена Міро. Вона додала, що щиро не розуміє, чому навколо виступу Пугачової зосередилося стільки уваги. Саму ж поведінку артистки вона вважає безглуздою і вульгарною. Про це Міро написала в своєму блозі на LiveJournal.

Алла Пугачова Вокруг ТВ

"За віком Пугачова – не просто баба, а глибока прабаба. Стара Алла Борисівна не хоче давати свій 20-й за рахунком, прощальний, ювілейний концерт. Вже сама себе не пам'ятає, а преться на сцену. Навіщо, питається? Що хвора-прехвора бабка там забула? Вже й голосу немає, і сил, і навіть бажання співати, але все одно лізе: задере повище спідницю, оголивши свої артритні коліна, і старечим голосом завиває в мікрофон" – обурилася блогер.

Олена Міро розкритикувала таку поведінку примадонни і вказала, що вона є безглуздою і дратівливою, особливо бажання Пугачової здаватися молодшою за допомогою молодіжних відвертих вбрань.

"З якою, вибачте, метою? Бабки! Пугачовій мало грошей. Вона хоче більше, хоч і розуміє, що не в змозі їх відпрацювати. Державне підприємство виділило на організацію концерту допомогу в розмірі 40 мільйонів рублів... Те, що часом твориться в нашій країні – це настільки безглуздо, настільки бридко і низько, що якось навіть руки опускаються", – вибухнула критикою Міро, додавши, що краще б ці гроші віддали на потреби хворих дітей, людей похилого віку і малозабезпечених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через гучний концерт Пугачової в мережі розгорівся ряд скандалів. В першу чергу користувачів обурило те, що артистці одне з державних установ надало спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.

Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. Також поведінку артистки Сосєдов назвав хамським і цинічним.

Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян зазначив, що Пугачова своєю витівкою розлютила публіку, "помахавши перед нею червоною ганчіркою", і хвиля невдоволення в її адресу тільки посилиться.

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