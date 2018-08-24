Так було завжди – і в нацистів, і в комуністів: завжди і всюди є митці від совісті, а є шльондри від мистецтва. От в них, в Росії, є Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова та Олексій Кортнєв, що не продали загальнолюдські цінності й ідеали навіть в найскрутнішу годину - навіть тоді, коли за Макаревичем по Арбату ганявся натовп місцевої пропутінської гопоти. Є Михайло Борзикін і його група "Телевізор", які мали сміливість чесно мішати совок з лайном у 1980-х, і які зберегли свою принциповість донині, аби видавати тексти як:

"Ты прости нас, Украина, это рушится русский ритм, мы не ведаем, что творим... Ты прости нас, за Крым и за Донбасс. Все протесты и митинги зря, мы вскормили в Кремле упыря".

А є Гарік Сукачьов, Юрій Лоза і Чічєріна, що, аби забезпечити собі солодке майбутнє, розважають терористів і окупантів ОРДЛО й улесливо, як цуцики, виляють хвостом перед верхівкою мєстячкового тоталітарного режиму. Таких митців там, ясне діло, абсолютна більшість. Серед них зокрема й киянин-українофоб Алєксєй Поддубний, більш відомий за псевдонімом Джанго. Нині він став правовірним путінцем, і заслужено загримів у базу сайту "Миротворець".

В нас тут ситуація не набагато краща. Бо, з одного боку, в нас є Анастасія Приходько, "Океан Ельзи", "Бумбокс", Олег Винник, що заради власних принципів пожертвували величезними гонорарами з-за порєбріка, відмовившись від концертів в країні-агресорі. А з іншого є Лобода, Лорак, Повалій, Козловський й інші мистецькі куртизанки, готові хоч на колінах повзти на той підмосковний корпоратив, де відстібнуть побільше.

Обурюватись можна скільки завгодно, але іноді навіть і валютних шльондр можна в чомусь зрозуміти, "понять і простіть". Бо не кожному стає сил відмовитись від дійсно великих грошей, на яку б ницість не довелося заради них піти. І саме тому ще більше питань виникає до іншої когорти українських артистів – таких самих скромних і людяних, як всі ми, без понтів і великих статків. Але таких, котрим навіть ті самі свої копійки краще заробляти все в тій же Росії.

Мова про наші доморощені рок-гурти, точніше такий їх специфічний підвид як кавер-бенди. Цей напрямок сам собою має свою благородну мету – допомогти долучитись до світових хітів у живому виконанні жителям тих міст, котрі своїх кумирів, як Metallica, AC/DC, Manowar, мають змогу побачити хіба раз на життя, якщо і така нагода взагалі представиться. Тому такі бенди мусять відповідати високому рівню виконавської майстерності – аби звучання відомих композицій дійсно давало змогу відчути себе на концерті улюбленої групи. Інша справа, що прибутковою таку діяльність не назвеш, і, відповідно, дуже хочеться спитати деяких лідерів українських кавер-бендів: а чи не в западло вам, хлопці, в той час, як на сході України ллється кров, давати "чьос" по російським глибинкам, отримуючи при цьому гонорари не рівня Лорак-Лободи, а так – на пиво і цигарки (і на жетончик у київському метро)? При тому, що на ваше мистецтво ця сама "російська глибинка" відповідає Україні зворотнім експортом у вигляді найманців і "заблудших десантників" для банд ОРДЛО?

Зокрема хотілося б почути від запорізького гурту "AS/DS", який в період війни примудрявся грати кавери на, відповідно, "AC/DC" у Воронежі, а за пару днів по тому – в Тернополі: пацани, чи набагато багатшими матеріально і духовно стали ви після таких гастролей?

Або ж київська банда "BloodBrothers", що облюбувала репертуар "Iron Maiden", і в часи окупації Криму і Донбасу пропонувала те саме зробити фанатам з РФ. Ви, панове металісти, себе позиціонуєте як голуби миру, як зрадники, чи просто як ідіоти, нездатні відрізнити чорне від білого, а війну від миру?

Ну й не забудемо про інший столичний проект "Scream Inc.", що розвозив по Росії шедеври "Metallica" як раз таки в найкривавіші дні 2014-2015 років. Їх хотілося б спитати: де послідовники Хетфілда бачать межу між музикантом і повією, котрій принципи й банальне відчуття патріотизму чужі як квантова фізика мавпі?

Цей список, звісно, не є вичерпним. Проте навіть він дозволяє нашим східним сусідам у воронезьких барах і пензенських ресторанах казати: "Вот смотрітє! Ми одін народ, нас раз’єдіняют только політікі! Вот какіє забавниє хохли к нам прієхалі!" Не будь у період війни таких концертів, що презентують цілком серйозну і визнану світом музику, може і у Воронежі б задумались про те, що цей народ має гідність принаймні для того, щоб не випрошувати в агресора дрібні гроші по закладах.

Є до речі і ще один різновид таких кавер-груп, котрі до Росії начебто й не їздять, а проте шкоди приносять ледь не більше ніж перераховані "гастролери". Нагадаю всім про існування такого сайту, як "Миротворець". Це волонтерський проект, що публічно викриває ворогів України з усіх закутків і життєвих сфер – політиків, спортсменів, артистів, що волали "Кримнаш!", і дозволяли собі приймати участь у пропагандистських заходах проти України, або порушувати її закони. В сусідів від факту існування цього сайту добряче "пригорає", а от СБУ радіє – роботу по виявленню ворожого елемента фактично роблять за них, тож часто фігуранти бази "Миротворця" отримують і справедливу заборону на в’їзд в Україну.

От, наприклад, цієї сумнівної честі удостоївся Сєргєй Чіграков, відомий нам як Чіж – за те, що незаконно давав концерти на території окупованого Криму. Або ж все ті ж розпилювачі путінської брехні – Джанго, Чічєріна тощо. Чи означає це, що тепер Україна буде позбавлена "задоволення" чути живцем хіти Чіжа, котрий свою славу здобував на початку 90-х у Харкові, і аж потім перебрався у Петербург? Аж ніяк, тому що і тут "на поміч" нам приходять все ті ж кавер-бенди! І зокрема запорізька група "BoogieParovozZ", що свої музичні і вокальні таланти вирішила цілком і повністю присвятити виключно "служінню" ідеям Чіжа.

Є таке от незручне питання для "вузькопрофільних паровозів": чому так виходить, що зараз, коли працюють квоти, створена громадська авторська організація ГО "УААСП" щоб нормалізувати виплати роялті, ви весь свій талант як музикантів звели до репертуару лише однієї дуже посередньої за світовими мірками групи, не сміючи зробити крок вліво-вправо? Навіть коли в 200 кілометрах від вас пролягає лінія фронту. І чи є у вашій системі координат такі поняття, як "гідність", "совість", "гордість" і "ідентичність"? Чи тільки малодушність і дибільнуватий інфантилізм, шо досі змушує "взйєрошивать хаєр порєдєвший от сєдих волос"?

Ну і, власне, "русскій мір" ллється і з підсилювачів інших вітчизняних гуртів. Так учасники кавер-групи "Beast" вирішили, що Україні просто таки необхідно надихатись репертуаром московських гуртів "Ария" і "Кипелов". Весело це хоча б тому, що самі ці групи теж є свого роду неофіційними кавер-бендами "Iron Maiden", "Manowar", "Helloween" та інших легенд павер-металу – правда не на рівні кавер-версій, а на рівні банального плагіату. Менш смішно стає, коли в списку "Миротворця" ми бачимо того самого Валєрія Кіпєлова і гітаристів "Арии" Владіміра Холстініна і Віталія Дубініна. Всі троє – за участь у пропагандистських акціях окупаційного режиму на території Криму. Та й дійсно, ну знаходишся ти в Запоріжжі, кров ллється якби неподалік, але не те щоб прям під носом, і не твоя. Чого б не взяти, та й не повеселити публіку якоюсь там "Балладой о дрєвнєрусском воінє" чи комсомольським альбомом "Арии" "С кєм ти?" 1986 року, де тодішні підопічні гебешників з "московського рок-клубу" засуджували криваву агресію Заходу проти мирного поступу Совєтского Союза.

Головне – як своєчасно пропагандистське гівно кремлівського випуску вливається в тилу у вуха українського слухача. Тут вже виникають законні питання не тільки до самих учасників "Beast", але й до організаторів таких концертів, до публіки - тих, хто збирається у барах, а іноді на мото-зльотах аби послухати задешево набір параноїдальних совкових штампів, що колись нам презентували як "дохріна чесний метал".

Тут доливає бензину у вогонь і наше телебачення, бо саме, здавалося б, патріотичний канал "1+1" надав лідеру "Beast" Івану Ворону місцев ефірі, аби "слабать Арію" на програмі "Голос країни" - причому найбільш цікаво, що саме телевізійники обрали репертуар "Арії", хоча конкурсант хотів співати "фірму". Морально готували глядача до майбутніх "Танців" з Оксани Марченко чи не знали на "1+1", кому піддакує творчість та голос Валєри Кіпєлова, з його "Кримнашем"?

Та й власне хіба тільки одними "бугі-паровозами" та "бістами" повниться "русский мір" на українських сценах? Їх - десятки. І навіть таких специфічних, як кропивницький ВІА п/к Федосєєва - власний кавер-бенд Юрія Антонова, ще одного завсєгдатая "Миротворця". Після нового сезону "Танців з зірками" , цілком можна очікувати, що хтось фінансує кавер-бенд такого високоморального і інтелектуального російського автора як Юрій Лоза (по тій самій бізнес-моделі, за якою останніми роками існує українська група "Лєйся пєсня") – до того ж, це ж набагато дешевше, ніж займатися новим, чесним, авторським шоу-бізнесовим проектом.

Звісно, хочеться вірити, що всі перераховані "каверисти" не є зрадниками, адептами "русского міра", чи ж просто придурками, що вони просто заблукали, і таки зможуть вирватися зі свого порочного кола, припинивши гастролі в Росії й переставши заливати "русскій рок" по українських пабах. Та чи стане сил у хлопців відмовитись від запропонованого Мордором бабла?