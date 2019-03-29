Хто покинув шоу в четвертому випуску "Холостяка"

У четвертому випуску шоу "Холостяк-9" вилетіли всього дві учасниці, хоча кілька дівчат очікували кінець для своєї історії.

Серед дівчат, які покинули проект, виявилися Аня та Настя. OBOZREVATEL стежив за розвитком подій.

Головний герой Микита Добринін не зміг визначити, чи можливі з Анею відносини. Адже вона так і не змогла висловити свої почуття йому особисто, а не на камеру.

"Немає продовження, ми не розуміємо один одного, дозволь я тебе проведу", – сказав Добринін на церемонії вручення троянд.

До слова, Аня сприйняла виліт з шоу із властивим їй холодом. Не дарма ще на першому побаченні вона подарувала йому крижане серце.

Слідом за Анею проект покинула Настя. Микита вирішив не живити зайвих надій у дівчини і не займати її час.

"Я не можу тобі дати ті почуття. Вибач, ми повинні попрощатися", – сказав Микита і провів дівчину в машину.

Настя дуже засмутилася. Вони провели гарне побачення на верблюдах в Єгипті, а кінець історії виявився дуже складним, адже учасниця тільки почалася розкриватися.

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