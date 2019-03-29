Хто покинув шоу в четвертому випуску "Холостяка"

У четвертому випуску шоу "Холостяк-9" вилетіли всього дві учасниці, хоча кілька дівчат очікували кінець для своєї історії.
Серед дівчат, які покинули проект, виявилися Аня та Настя. OBOZREVATEL стежив за розвитком подій.
Головний герой Микита Добринін не зміг визначити, чи можливі з Анею відносини. Адже вона так і не змогла висловити свої почуття йому особисто, а не на камеру.
"Немає продовження, ми не розуміємо один одного, дозволь я тебе проведу", – сказав Добринін на церемонії вручення троянд.
До слова, Аня сприйняла виліт з шоу із властивим їй холодом. Не дарма ще на першому побаченні вона подарувала йому крижане серце.
Слідом за Анею проект покинула Настя. Микита вирішив не живити зайвих надій у дівчини і не займати її час.
"Я не можу тобі дати ті почуття. Вибач, ми повинні попрощатися", – сказав Микита і провів дівчину в машину.
Настя дуже засмутилася. Вони провели гарне побачення на верблюдах в Єгипті, а кінець історії виявився дуже складним, адже учасниця тільки почалася розкриватися.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.
На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.
Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Були опубліковані фото дівчат із заповітними трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.
У другому випуску Микита запросив двох учасниць в Єгипет на подвійне побачення.
Усі подробиці третього випуску читайте за посиланням. З проекту пішли одразу троє дівчат
У третьому випуску Добринін подарував троянди одразу трьом учасницям ще до кінця випуску. Ними виявилися Марина, Софія і Оля.
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