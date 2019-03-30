МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Хто отримав троянди в четвертому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

954Читати матеріал російською

У четвертому випуску шоу "Холостяк-9" залишилося всього 10 учасниць, які отримали заповітні троянди.

У проекті залишилися: Елізабет, Лілія, Даша, Діна, Наташа, Софія, Вікторія, Марина, Оля і Юля. OBOZREVATEL стежив за розвитком подій.

Хто отримав троянди в четвертому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

Деякі учасниці отримали троянди ще до офіційної церемонії. Ними виявилися Марина, Софія та Оля, з якими він проводив побачення або спілкувався по телефону.

Софія та Марина

Софія та Марина

holostyakstb / instagram

Оля

Оля

holostyakstb / instagram

Марина

Марина

holostyakstb / instagram

Софія

Софія

holostyakstb / instagram

На церемонії вручення троянд залишилося всього шість квіток, через що в учасниць почалася паніка. Деяких головний герой Микита Добринін викликав майже відразу, а деяким довелося провести з ним відверту розмову.

Новини
Хто покинув шоу в четвертому випуску "Холостяка"

Юлю Микита викликав на розмову, тому що вона була дуже стриманою протягом вже двох побачень.

Юля

Юля

holostyakstb / instagram

"Мені здалося, що для тебе важливіше отримати троянду, ніж поспілкуватися. Це можливість розповідати свою історію", – заявив їй Микита.

Він не хотів постійно повторюватися, а Юля не хотіла помилитися. Він їй сподобався, виникла симпатія. Але такий розклад Микиту не зовсім влаштовував, тому йому довелося вирішуватися, чи дарувати їй троянду.

Наташа також ледь не втратила волосся на голові, адже вона виявилася в групі дівчат, які точно йдуть на вихід. До того ж, у Микити не було для неї традиційної квітки. Він подарував їй свічку, яку вони зробили на груповому побаченні, ощаслививши дівчину.

Наталка

Наталка

holostyakstb / instagram

Хто отримав троянди в четвертому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

holostyakstb / instagram

Хто отримав троянди в четвертому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

holostyakstb / instagram

Хто отримав троянди в четвертому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

holostyakstb / instagram

Хто отримав троянди в четвертому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

holostyakstb / instagram

Хто отримав троянди в четвертому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

holostyakstb / instagram

Хто отримав троянди в четвертому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

holostyakstb / instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кому "Холостяк" віддасть своє серце - читай в нашому Instagram!

Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки