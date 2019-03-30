Хто отримав троянди в четвертому випуску "Холостяк-9": фото дівчат

У четвертому випуску шоу "Холостяк-9" залишилося всього 10 учасниць, які отримали заповітні троянди.

У проекті залишилися: Елізабет, Лілія, Даша, Діна, Наташа, Софія, Вікторія, Марина, Оля і Юля. OBOZREVATEL стежив за розвитком подій.

Деякі учасниці отримали троянди ще до офіційної церемонії. Ними виявилися Марина, Софія та Оля, з якими він проводив побачення або спілкувався по телефону.

Софія та Марина holostyakstb / instagram

Оля holostyakstb / instagram

Марина holostyakstb / instagram

Софія holostyakstb / instagram

На церемонії вручення троянд залишилося всього шість квіток, через що в учасниць почалася паніка. Деяких головний герой Микита Добринін викликав майже відразу, а деяким довелося провести з ним відверту розмову.

Юлю Микита викликав на розмову, тому що вона була дуже стриманою протягом вже двох побачень.

Юля holostyakstb / instagram

"Мені здалося, що для тебе важливіше отримати троянду, ніж поспілкуватися. Це можливість розповідати свою історію", – заявив їй Микита.

Він не хотів постійно повторюватися, а Юля не хотіла помилитися. Він їй сподобався, виникла симпатія. Але такий розклад Микиту не зовсім влаштовував, тому йому довелося вирішуватися, чи дарувати їй троянду.

Наташа також ледь не втратила волосся на голові, адже вона виявилася в групі дівчат, які точно йдуть на вихід. До того ж, у Микити не було для неї традиційної квітки. Він подарував їй свічку, яку вони зробили на груповому побаченні, ощаслививши дівчину.

Наталка holostyakstb / instagram

holostyakstb / instagram

holostyakstb / instagram

holostyakstb / instagram

holostyakstb / instagram

holostyakstb / instagram

holostyakstb / instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У четвертому випуску Добринін подарував троянди відразу трьом учасницям ще до кінця випуску. Ними виявилися Марина, Софія і Оля.

Проект покинули Аня і Настя, з якими Микита так і не зміг знайти спільну мову.

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