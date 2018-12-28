Хто і чому побив DZIDZIO у Києві: з'явилися деталі інциденту

У п'ятницю, 28 грудня, у Києві невідомі напали на поп-співака DZIDZIO (Михайла Хому). Після короткої розмови зловмисники побили артиста та втекли з-під офісу радіостанції, де мало відбутися його інтерв'ю.

Після того, як співаку надали першу медичну допомогу, вдалося з'ясувати, що одного з нападників Михайло Хома впізнав, ним виявився його тезка Михайло Мєшков. У компанії артиста Meison Entertainment стверджують, що Мєшков — рейдер, який претендує на 25% відсотків її доходу. Деталі дізнавався OBOZREVATEL.

Фото: umoloda.kiev.ua

Напад на артиста стався вранці, станом на 13:00 Михайло Хома все ще залишався під наглядом лікарів, деталей про його стан або наслідки побиття немає. Зі свого боку, до події підключилася поліція, там пообіцяли, що зловмисників знайдуть.

Як розповіла виданню представник DZIDZIO Лілія Слюсар, нападника Михайла Мєшкова співак знає, саме він стверджував раніше, що йому належить частина компанії і доходів Meison Entertainment.

"Ця людина стверджує, що колишній учасник гурту DZIDZIO Олег Турко, він же Лесик, продав йому свої 25% компанії. Ще декілька місяців тому він заявив про це", — уточнила вона.

Чи дійсно між Олегом Турком та Михайлом Мєшковим була подібна угода, в компанії не знають. Підтверджень цьому нібито немає — ні документальних, ні словесних з боку колишнього учасника колективу DZIDZIO.

Олег Турко (Лесик) Фото: fakty.ua

"Ми ставимо цей факт під сумнів, тому що ми не знаємо, наскільки правомірно все це було зроблене. Ми не впевнені, що він є тепер новим власником 25% компанії разом із двома іншими співвласниками", — додала Слюсар.

Щонайменше декілька разів до вимог отримати свою частку від Meison Entertainment Михайло Мєшков уже навідувався в офіс компанії, де отримував негативну відповідь.

"Кричав:" виплачуйте мені, діліться" і все таке, — згадала представниця DZIDZIO. — На яких підставах наші власники і засновники повинні це робити, ми не розуміли і, звичайно ж, не робили. Далі людина почала переходити до прямих погроз: він погрожував Михайлу та іншим нашим колегам, які задіяні у процесі та концертній діяльності".

Представники співака вважають, що Михайло Мєшков побачив у мережі анонс майбутнього інтерв'ю Хоми на радіо "Хіт ФМ" та вирішив особисто застати артиста з двома невідомими.

"Зав'язалася розмова. За словами Михайла, вони почали пред'являти якісь претензії, і один із невідомих завдав Михайлу тілесних ушкоджень", — продовжила менеджер.

Деталей побиття також на даний момент немає. Відомо, що артисту дісталися щонайменше два удари в обличчя. Інші подробиці поки залишаються у таємниці, оскільки поліція почала розслідування злочину і пошуки зловмисників.

У мережі до моменту публікації матеріалу з'явилося перше відео, на якому Михайло Хома прокоментував інцидент. У короткому інтерв'ю журналістам "Інформатора" артист розповів, що напад зняли камери біля офісу радіостанції, до того ж він встиг зняти на телефон, як нападники втекли на чорних джипах і одному легковому автомобілі.

Зараз DZIDZIO має намір домагатися справедливого покарання для нападників. Для цього, як підкреслив співак, у нього є всі підстави і необхідні докази.

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