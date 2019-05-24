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"Хто буде Коломойського пародіювати?" Перша леді показала проект ''Кварталу 95'' без Зеленського

2.6тЧитати матеріал російською

23 травня в "Жовтневому палаці" в Києві пройшли зйомки першого випуску гумористичного шоу "Ліга сміху" з новим ведучим – учасником "Кварталу 95" Євгеном Кошовим.

Перша леді країни Олена Зеленська на сторінці в Instagram поділилася фотографією Кошового на сцені, а також показала свої знімки з глядацького залу та гримерки.

"Новий ведучий "Ліги сміху" – старий друг-людина-емодзі. В добру путь!" – написала вона в одному із постів.

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"Хто буде Коломойського пародіювати?" "Жека, не підведи президента", "Гарний ведучий", "А схуднув як від радості", – пишуть у коментарях.

"Хто буде Коломойського пародіювати?" Перша леді показала проект ''Кварталу 95'' без Зеленського
"Хто буде Коломойського пародіювати?" Перша леді показала проект ''Кварталу 95'' без Зеленського
"Хто буде Коломойського пародіювати?" Перша леді показала проект ''Кварталу 95'' без Зеленського
"Хто буде Коломойського пародіювати?" Перша леді показала проект ''Кварталу 95'' без Зеленського
"Хто буде Коломойського пародіювати?" Перша леді показала проект ''Кварталу 95'' без Зеленського

Нагадаємо, раніше Кошовий потішив глядачів у відео про свою нову роль – ведучого "Ліги сміху" після відходу Володимира Зеленського. "Режим Зеленського досить терпіти!" – пожартував він у ролику.

Ілюстрація. Володимир Зеленський у "Лізі сміху"

Ілюстрація. Володимир Зеленський у "Лізі сміху"

beztabu.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Вечірній квартал" будуть вести учасники команди "Дніпро", актори та ведучі Ігор Ласточкін і Юрій Ткач. На постійній основі до "Кварталу" приєднується капітан команди "Стадіон Діброва" Володимир Мартинець.

Також читайте матеріал OBOZREVATEL про те, що буде з "Кварталом 95" після відходу Зеленського.

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Особи
Олена ЗеленськаЄвген Кошовий
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Ліга сміху95 КварталфотографиишоуInstagram
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Коментарі на сайті не модеровані
Миценко Андрей
Миценко Андрей
А кто хочет продолжать смотреть юмористические шоу с участием Зеленского, может включить новости.
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