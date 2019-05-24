"Хто буде Коломойського пародіювати?" Перша леді показала проект ''Кварталу 95'' без Зеленського

23 травня в "Жовтневому палаці" в Києві пройшли зйомки першого випуску гумористичного шоу "Ліга сміху" з новим ведучим – учасником "Кварталу 95" Євгеном Кошовим.

Перша леді країни Олена Зеленська на сторінці в Instagram поділилася фотографією Кошового на сцені, а також показала свої знімки з глядацького залу та гримерки.

"Новий ведучий "Ліги сміху" – старий друг-людина-емодзі. В добру путь!" – написала вона в одному із постів.

"Хто буде Коломойського пародіювати?" "Жека, не підведи президента", "Гарний ведучий", "А схуднув як від радості", – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше Кошовий потішив глядачів у відео про свою нову роль – ведучого "Ліги сміху" після відходу Володимира Зеленського. "Режим Зеленського досить терпіти!" – пожартував він у ролику.

Ілюстрація. Володимир Зеленський у "Лізі сміху" beztabu.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Вечірній квартал" будуть вести учасники команди "Дніпро", актори та ведучі Ігор Ласточкін і Юрій Ткач. На постійній основі до "Кварталу" приєднується капітан команди "Стадіон Діброва" Володимир Мартинець.

Також читайте матеріал OBOZREVATEL про те, що буде з "Кварталом 95" після відходу Зеленського.

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