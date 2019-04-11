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''Хотів поцілувати'': Лободу впіймали за розвагами з Кіркоровим

2.2тЧитати матеріал російською

Російського співака Філіпа Кіркорова і поп-діву Світлану Лободу впіймали на безглуздій ситуації.

У соцмережі потрапило відео з пишного світського заходу за участі зірок, на якому, як відзначили уважні користувачі, Кіркоров кілька разів намагався поцілувати артистку. Проте безуспішно. Ролик в Instagram публікує МУЗ-ТВ.

"Місце зустрічі друзів змінити не можна. Гала-вечеря премії МУЗ-ТВ відбулася", — прокоментували ролик автори.

Відео зібрало в соцмережі понад 130 тис. переглядів. У коментарях користувачі зауважили конфуз російського "поп-короля".

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"Так старався, так старався... не твій день, Філю", "Він намагався поцілувати її?", "Тепер її цілує тільки Ліндеманн, Філіпе", "Ахахах, невдача, Філіпе" — зазначили у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода опублікувала серію відвертих фото, на яких зображена повністю оголеною, через що потрапила під шквал критики.

Кому "Холостяк" віддасть своє серце - читай в нашому Instagram!

Особи
Філіп КіркоровСвітлана Лобода (LOBODA)Світлана Лобода
Місце
Росія
Теги
соцмережіInstagramвидео
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