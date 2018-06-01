"Холостяк вибрав за сценарієм": Рожден Анусі заінтригував фанів

Головний герой романтичного реаліті "Холостяк-8", український співак Рожден Анусі заінтригував шанувальників.

Дивне повідомлення про його участь у проекті артист опублікував у своєму Instagram-акаунті.

"Шок! Холостяк знову вибрав за сценарієм", - загадково написав Анусі.

Підписники Рождена бурхливо відреагували на його пост. Багато хто вважає, що він повинен був вибрати іншу дівчину - Галю.

Нагадаємо, що переможницею шоу "Холостяк-8" стала лучанка Іванка Гончарук.

Іванка Гончарук Прес-служба СТБ

До слова, у п'ятницю, 1 червня, в ефірі телеканалу СТБ вийде фінальне пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж". У ньому яскраві учасниці різних сезонів відверто розкажуть, як склалося їхнє життя після проекту, хто з них вийшов заміж, хто планує весілля, а хто чекає поповнення в родині.

Але головна інтрига вечора - як склалося життя фіналісток проекту Галі та Іванни, і чи вдалося Рождену побудувати відносини зі своєю обраницею?

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця "Холостяка-8" розповіла про весілля.