"Холостяк-9": усі подробиці другого випуску шоу

У п'ятницю, 15 березня, на телеканалі СТБ вийшов другий випуск найромантичнішого шоу "Холостяк-9". Головному редактору журналу "XXL" Микиті Добриніну, який є героєм проекту, належить обрати дівчат, які зможуть поборотися за місце в його серці.

У другій серії глядачі спостерігали за першими побаченнями і зізнаннями дівчат. Про всі подробиці другого випуску розповість OBOZREVATEL.

Життя в особняку, перші подарунки і порушення правила

Учасниці проекту оселилися в особняку під Києвом, де на них чекав незвичайний сюрприз. Микита на правах господаря і головного героя залишив дівчатам кекси з записками, в яких дав визначення для кожної з них: "найсексуальніша", "найсором'язливіша", "найбільш ділова". Але учасниці проекту чекали не цього. Вони перевірили частування, подушки і кімнату на предмет листа із запрошенням на побачення. Але Холостяк нічого не залишив.

Пізніше до дівчат нагрянув ведучий проекту Григорій Решетнік, принісши подарунок від головного героя для однієї з учасниць. Це викликало хвилювання серед дівчат, адже всі думали, що саме їм віддадуть коробку.

Як з'ясувалося, подарунок призначався Олі, яка ще при першій зустрічі відверто зізналася, що хоче отримувати від чоловіка увагу. У записці Микита попросив не розкривати коробку при інших.

У своїй кімнаті Оля дізналася, що він надіслав їй телефон, за допомогою якого вона може підтримувати з ним зв'язок, що є порушенням правила шоу.

"Я зможу спілкуватися з ним, на відміну від інших", – пораділа Оля. Після дзвінка Добриніна дівчина вирішила записати для нього інформативне відео про себе.

"П'ять фактів: люблю "Формулу-1" і вишневі півонії, не вмію плавати, але обожнюю гуляти пішки ввечері. Остання книга, яку прочитала – "Імперія ангелів" Бернара Вербера", – розповіла вона.

Перше подвійне побачення

Микита запросив Юлю і Настю на подвійне побачення на яхті в Шарм-Ель-Шейху (Єгипет). Саме цих дівчат у першому випуску він несподівано відправив додому, після чого вже в машині заспокоїв, розповівши, що вирішив відійти від правил.

Головному герою захотілося зайнятися дайвінгом, але практично одразу у Юлі почалася паніка. Вона зізналася, що боїться глибини та відмовилася пірнати.

Зате Настя не розгубилася. Для неї це було першим зануренням, яке повинно було згуртувати її з головним героєм. У воді пара трималася за руки і розглядала риб під водою.

Пізніше Юля зважилася пірнути, але Микита відчув дистанцію і недовіру з її боку. Дівчина постійно трималася осторонь, через що головному герою довелося плисти ззаду.

Вона зізналася, що не хоче розкриватися, поки не дізнається, як Микита до неї ставиться. Пізніше Добринін все ж віддав заповітну троянду Юлі. Це викликало сльози у Насті, але як виявилося, головний герой захотів дати шанс і їй.

Перше індивідуальне побачення

Микита запросив Настю на справжнє побачення. Вона вперше опинилася за кордоном, тому він захотів зробити так, щоб вона запам'ятала поїздку на все життя. Герой пояснив, що запросив її не через сльози, які дівчина продемонструвала, коли не отримала троянду. Добринін просто хотів провести з нею час.

На побаченні парочка каталася на верблюдах, вони фотографувалися і обіймалися, ходили по магазинах. Добринін подарував Насті солодощі та національне вбрання.

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