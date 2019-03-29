"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

У четвертому випуску шоу "Холостяк-9" головний герой Микита Добринін провів романтичні побачення на Кіпрі і зіткнувся з реальністю – порушення правил з телефоном вилилося назовні.

OBOZREVATEL стежив за розвитком подій і розповість, як все було насправді, а також, хто покинув проект, а хто все ж отримав заповітні троянди.

Холостяк-9 випуск 4 колаж

Групове побачення з Юлею, Анею та Мариною на Ая-Напа

Микита запросив дівчат на групове побачення. Він зазначив, що Марина – дуже ділова дівчина, Аня – спокійна, холоднокровна, Юля – закрита. На Кіпрі дівчата повинні були розкріпачитися.

Він привів дівчат на фабрику квітів, де вирощують не тільки троянди, але й роблять парфуми і навіть алкогольні напої. Вони вирішили робити свічки своїми руками. Аня була єдиною, хто залишився незадоволеним витівкою.

Марина запропонувала зіграти в гру "я ніколи ні...". Микиті ця затія сподобалося, тому вони почали грати. В результаті теми дійшли до сексу. Аня зізналася, що ніколи не мала інтимний зв'язок на першому побаченні. Микита ніколи не займався сексом в автомобілі, а Юля здивувала – вона відверто зізналася, що одного разу пішла на такий експеримент. Марина розповіла, що у неї не було сексу втрьох. А Микита був відразу з двома дівчатами.

"Марина виявилася найбільш неоднозначна. Вона вміє говорити на відверті теми, але вміє себе контролювати", – уточнив він.

Вони вирушили до ресторану з національними танцями, де танцювали з келихами на голові. Микиту викликали. Він пустився в танок зі склянками, але Юля ігнорувала можливість, щоб зблизитися.

Після танцю Добринін вирішив поговорити з Юлею. Вона зізналася, що ніяковіє. "Я не хочу говорити про ті речі. Це хороші речі", – розповіла Юля, зізнавшись, що хотіла б продовження спілкування.

Микиті було цього недостатньо, через що в кінці випуску довелося робити важкий вибір. "Однією зовнішності недостатньо. Хочеться бачити розвитку відносин", - розповів Добринін.

Тим часом, Марина і Аня занудьгували. Другу довелося викликати на розмову, тому що все побачення вона вела себе вкрай стримано.

"Я дуже яскраво висловлюю негативні емоції. Що стосується позитивних, більше проявляю з людьми, які близькі", – зізналася дівчина.

Микита розповів, чим важливі позитивні емоції. Вона відповіла, що хоче бачити симпатію, і наполягла, що для цього потрібно індивідуальне побачення. В результаті Микита вирішив не давати троянду нікому, але викликав на побачення Марину.

Побачення з Мариною і пристрасний поцілунок

Марина – захоплена роботою і будує свою кар'єру. Микиті це подобається, але він хоче знати, чи готова вона до серйозних стосунків і сприймати чоловіка в даній ситуації главою сім'ї.

Добринін знайшов на березі камінь, який нагадував подвійне серце. Це зворушило учасницю. Але її чекало непросте випробування – віндсерфінг. Марина не оцінила поривів Микити, адже у неї, на відміну від нього, нічого не виходило. Після серії невдач на дошці герої все ж вирішили попірнати разом. Тоді Марина почала розкриватися.

Микита запросив після плавання Марину на прогулянку, яка переросла в романтичний пікнік. Дівчина зізналася, що їй важливо в чоловікові стрижень: "і тобі добре, і йому непогано". Це порадувало Добриніна, адже він самодостатній чоловік. Бесіда переросла в пристрасний поцілунок, і не один.

"Відчуваю твою симпатію. Мені з тобою легко дуже. Мені хотілося б продовжити з тобою спілкуватися і дізнаватися тебе, цілувати тебе", – сказав Микита і подарував їй першу троянду за випуск.

Індивідуальне побачення з Софією

Софія отримала запрошення на побачення ще в будинку. Вона не хотіла демонструвати все, що відчуває. Учасниця прибула на Кіпр. Микита вирішив виконати її мрію і відправити в подорож на машині. Він зізнався, що до дівчини тягне її дивина і загадковість. Добринін привіз учасницю до "купелі Афродіти", де богиня і Адоніс ховалися для всіх.

"Мені приємно, що тобі подобається тактильний контакт. Я хочу показувати тобі емоції та знати, наскільки ти добре мене розумієш. Я показуватиму тобі жестами і дотиками", – сказав Микита.

Головний герой обіймався з дівчиною, ніжно цілувався і "насолоджувався тим, що відбувається в даний момент". Софія зізналася, що це перше за 24 роки справжнє побачення, що здивувало Добриніна. Вона розповіла, що зустрічалася з одруженим чоловіком, але навіть не підозрювала про це. В один момент він відштовхнув її.

Добринін був здивований такою історією. З одного боку він розумів, що вона дуже наївна, з іншого – дівчина до останнього чіплялася за відносини. У підсумку він подарував другу троянду до офіційної церемонії саме Софії.

Таємне стало явним

Тим часом в будинку дівчини запідозрили, що хтось підтримує зв'язок з Микитою. Вони подумали, що це може бути Оля, у якої дійсно був телефон, або Елізабет. Оля активно листувалася з Микитою весь цей час. Він робив їй компліменти, заохочуючи спілкування.

"Чи було б вам приємно, якби в однієї з учасниць був телефон, і вона нам всім брехала", – запитала Даша у суперниць, зізнавшись, що чула на балконі, як дзвонить Viber.

Оля не захотіла визнавати, викликавши у дівчат підозру, через що вони в результаті були в шоці, адже суперниця постійно опускала очі.

"Їй з рук не зійде, що є телефон", – були впевнені дівчата, а Оля в результаті втекла в туалет через сором.

Коли інші пішли за нею, дівчина влаштувала істерику: "взагалі йдіть всі звідси. Я не ідіотка, нічого не буду розповідати".

Після повернення в загальний зал Оля отримала третю за випуск троянду до церемонії. Микита хотів дізнатися після цього, як вона сприйняла подарунок, на що дівчина відверто зізналася, таємниця вилізла назовні, а інші, м'яко кажучи, не задоволені. Це вивело Микиту з себе.

Церемонія троянд і несподіваний вибір Микити

Перед церемонією троянд Микита переглянув відеозвернення учасниць. Його засмутила Оля, яку ситуація з телефоном вибила з рівноваги. Вона зізналася, що в школі хлопчик, з яким не склалися відносини, потролив її з приводу уроку музики. Він заявив, що його не буде, а дівчинку в результаті привели на заняття, як прогульницю.

"Я відчуваю себе розіграною дівчинкою, тому що всі почули, як дзвонить Viber. Я прийняла цю троянду, але мені не хочеться себе відчувати маріонеткою. Це все", – сказала вона.

Ліля зізналася, що їй не подобається ситуація з телефоном. Адже тепер виходить, що у всіх дівчат є особиста історія з Добриніним, а у неї немає.

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