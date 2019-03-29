МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

368Читати матеріал російською

У четвертому випуску шоу "Холостяк-9" головний герой Микита Добринін провів романтичні побачення на Кіпрі і зіткнувся з реальністю – порушення правил з телефоном вилилося назовні.

OBOZREVATEL стежив за розвитком подій і розповість, як все було насправді, а також, хто покинув проект, а хто все ж отримав заповітні троянди.

Холостяк-9 випуск 4

Холостяк-9 випуск 4

колаж

Групове побачення з Юлею, Анею та Мариною на Ая-Напа

Микита запросив дівчат на групове побачення. Він зазначив, що Марина – дуже ділова дівчина, Аня – спокійна, холоднокровна, Юля – закрита. На Кіпрі дівчата повинні були розкріпачитися.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

Він привів дівчат на фабрику квітів, де вирощують не тільки троянди, але й роблять парфуми і навіть алкогольні напої. Вони вирішили робити свічки своїми руками. Аня була єдиною, хто залишився незадоволеним витівкою.

Марина запропонувала зіграти в гру "я ніколи ні...". Микиті ця затія сподобалося, тому вони почали грати. В результаті теми дійшли до сексу. Аня зізналася, що ніколи не мала інтимний зв'язок на першому побаченні. Микита ніколи не займався сексом в автомобілі, а Юля здивувала – вона відверто зізналася, що одного разу пішла на такий експеримент. Марина розповіла, що у неї не було сексу втрьох. А Микита був відразу з двома дівчатами.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео
"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео
"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео
"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео
"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

"Марина виявилася найбільш неоднозначна. Вона вміє говорити на відверті теми, але вміє себе контролювати", – уточнив він.

Вони вирушили до ресторану з національними танцями, де танцювали з келихами на голові. Микиту викликали. Він пустився в танок зі склянками, але Юля ігнорувала можливість, щоб зблизитися.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео
"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

Після танцю Добринін вирішив поговорити з Юлею. Вона зізналася, що ніяковіє. "Я не хочу говорити про ті речі. Це хороші речі", – розповіла Юля, зізнавшись, що хотіла б продовження спілкування.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

Микиті було цього недостатньо, через що в кінці випуску довелося робити важкий вибір. "Однією зовнішності недостатньо. Хочеться бачити розвитку відносин", - розповів Добринін.

Тим часом, Марина і Аня занудьгували. Другу довелося викликати на розмову, тому що все побачення вона вела себе вкрай стримано.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

"Я дуже яскраво висловлюю негативні емоції. Що стосується позитивних, більше проявляю з людьми, які близькі", – зізналася дівчина.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

Микита розповів, чим важливі позитивні емоції. Вона відповіла, що хоче бачити симпатію, і наполягла, що для цього потрібно індивідуальне побачення. В результаті Микита вирішив не давати троянду нікому, але викликав на побачення Марину.

Побачення з Мариною і пристрасний поцілунок

Марина – захоплена роботою і будує свою кар'єру. Микиті це подобається, але він хоче знати, чи готова вона до серйозних стосунків і сприймати чоловіка в даній ситуації главою сім'ї.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

Добринін знайшов на березі камінь, який нагадував подвійне серце. Це зворушило учасницю. Але її чекало непросте випробування – віндсерфінг. Марина не оцінила поривів Микити, адже у неї, на відміну від нього, нічого не виходило. Після серії невдач на дошці герої все ж вирішили попірнати разом. Тоді Марина почала розкриватися.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео
"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

Микита запросив після плавання Марину на прогулянку, яка переросла в романтичний пікнік. Дівчина зізналася, що їй важливо в чоловікові стрижень: "і тобі добре, і йому непогано". Це порадувало Добриніна, адже він самодостатній чоловік. Бесіда переросла в пристрасний поцілунок, і не один.

"Відчуваю твою симпатію. Мені з тобою легко дуже. Мені хотілося б продовжити з тобою спілкуватися і дізнаватися тебе, цілувати тебе", – сказав Микита і подарував їй першу троянду за випуск.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео
"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

Індивідуальне побачення з Софією

Софія отримала запрошення на побачення ще в будинку. Вона не хотіла демонструвати все, що відчуває. Учасниця прибула на Кіпр. Микита вирішив виконати її мрію і відправити в подорож на машині. Він зізнався, що до дівчини тягне її дивина і загадковість. Добринін привіз учасницю до "купелі Афродіти", де богиня і Адоніс ховалися для всіх.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

"Мені приємно, що тобі подобається тактильний контакт. Я хочу показувати тобі емоції та знати, наскільки ти добре мене розумієш. Я показуватиму тобі жестами і дотиками", – сказав Микита.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео
"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

Головний герой обіймався з дівчиною, ніжно цілувався і "насолоджувався тим, що відбувається в даний момент". Софія зізналася, що це перше за 24 роки справжнє побачення, що здивувало Добриніна. Вона розповіла, що зустрічалася з одруженим чоловіком, але навіть не підозрювала про це. В один момент він відштовхнув її.

Добринін був здивований такою історією. З одного боку він розумів, що вона дуже наївна, з іншого – дівчина до останнього чіплялася за відносини. У підсумку він подарував другу троянду до офіційної церемонії саме Софії.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

Таємне стало явним

Тим часом в будинку дівчини запідозрили, що хтось підтримує зв'язок з Микитою. Вони подумали, що це може бути Оля, у якої дійсно був телефон, або Елізабет. Оля активно листувалася з Микитою весь цей час. Він робив їй компліменти, заохочуючи спілкування.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

"Чи було б вам приємно, якби в однієї з учасниць був телефон, і вона нам всім брехала", – запитала Даша у суперниць, зізнавшись, що чула на балконі, як дзвонить Viber.

Оля не захотіла визнавати, викликавши у дівчат підозру, через що вони в результаті були в шоці, адже суперниця постійно опускала очі.

"Їй з рук не зійде, що є телефон", – були впевнені дівчата, а Оля в результаті втекла в туалет через сором.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео
"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

Коли інші пішли за нею, дівчина влаштувала істерику: "взагалі йдіть всі звідси. Я не ідіотка, нічого не буду розповідати".

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

Після повернення в загальний зал Оля отримала третю за випуск троянду до церемонії. Микита хотів дізнатися після цього, як вона сприйняла подарунок, на що дівчина відверто зізналася, таємниця вилізла назовні, а інші, м'яко кажучи, не задоволені. Це вивело Микиту з себе.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео
"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

Церемонія троянд і несподіваний вибір Микити

Перед церемонією троянд Микита переглянув відеозвернення учасниць. Його засмутила Оля, яку ситуація з телефоном вибила з рівноваги. Вона зізналася, що в школі хлопчик, з яким не склалися відносини, потролив її з приводу уроку музики. Він заявив, що його не буде, а дівчинку в результаті привели на заняття, як прогульницю.

"Холостяк-9": всі подробиці четвертого випуску. Фото і відео

"Я відчуваю себе розіграною дівчинкою, тому що всі почули, як дзвонить Viber. Я прийняла цю троянду, але мені не хочеться себе відчувати маріонеткою. Це все", – сказала вона.

Ліля зізналася, що їй не подобається ситуація з телефоном. Адже тепер виходить, що у всіх дівчат є особиста історія з Добриніним, а у неї немає.

Читайте продовження далі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки