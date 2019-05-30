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"Холостяк-9": стало відомо, чи залишився Добринін із переможницею

2.1тЧитати матеріал російською

Фанати шоу "Холостяк-9" знайшли підтвердження, що переможниця Даша Квіткова після проекту досі зустрічається з Микитою Добриніним.

Зокрема, на сторінці в Instagram у сторіс вона показала фотографію, на якій позує в картатій сорочці на голе тіло, яка зовні нагадувала одяг головного героя дев'ятого сезону.

Даша Квіткова в картатій сорочці

Даша Квіткова в картатій сорочці

Instagram - kvittkova

За даними "Телетиждень", шанувальники прийшли до висновку, що Даша живе з Микитою, і вони стануть першою парою, яка одружиться після проекту.

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Слава Камінська та Микита Добринін (у схожій сорочці)

Слава Камінська та Микита Добринін (у схожій сорочці)

Instagram

Новини
Поцілунки та пристрасть: як розвивалися стосунки переможниці "Холостяк-9" із Добриніним

Всі подробиці про їхнє особисте життя, і як розвивалися стосунки в подальшому, Квіткова обіцяла розповісти в пост-шоу "Як вийти заміж". Переможниця "Холостяка" нагадувала про це в своєму сторіс 30 травня.

Даша Квіткова

Даша Квіткова

Instagram - kvittkova - Сторіс

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. 25 учасниць намагалися здивувати головного героя. До останнього випуску в фіналі залишилися дві дівчини: Лілія і Даша.

Даша Квіткова - переможниця "Холостяк-9"

Даша Квіткова - переможниця "Холостяк-9"

kvittkova / Instagram

Фінальні побачення почалися дуже погано. Дівчата почали вередувати. Але завершилося все з пристрастю: Микита роздягнув учасниць.

У підсумку головний герой відправив Лілію додому, а Даші надів на палець заповітне кільце. Вибір Добриніна викликав ажіотаж у мережі. Користувачі помітили важливий нюанс: Даша прийшла на фінальну церемонію в білій сукні, а Лілія в чорній. Через це шанувальники шоу заявили, що вибір був відомий заздалегідь.

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Тема
Шоу "Холостяк-9"
Особа
Микита Добринін
Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
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леня зе
леня зе
обоз сегодня вышел новый Захор Прилепин.100000 шлюх работает (в том чтсле и в АТО)в на Украине.1 место.чего это не освещаете
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