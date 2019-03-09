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"Холостяк-9": кому Микита Добринін вручив заповітні троянди

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У п'ятницю, 8 березня, на каналі СТБ вийшов перший випуск романтичного шоу "Холостяк-9", головним героєм якого став телеведучий і головний редактор журналу "XXL" Микита Добринін.

Найбільш хвилюючим моментом прем'єри стала Церемонія троянд, де холостяк вибрав дівчат, які боротимуться за серце. OBOZREVATEL стежив за розвитком подій.

Так, Добринін вибрав з 25 дівчат 17, які залишилися в шоу. Вони намагалися здивувати його подарунками, несподіваними появами і навіть відвертими вбраннями.

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В результаті Микита визначився з учасницями "Холостяка-9", ними стали: Юлія, Анастасія, Елізабет, Юля, Діна, Ліля, Єлизавета, Аня, Софія, Кароліна, Лілія, Марина, Наташа, Оля, Лера, Даша і Віка.

"Холостяк-9": кому Микита Добринін вручив заповітні троянди

Настю і Юлю він посеред вечірки провів назад в лімузин. Дівчата були шоковані і вже майже змирилися, що для них шоу закінчилося, коли Микита зробив їм запрошення на перше побачення.

Дар'я

Дар'я

tv.ua

Софія

Софія

tv.ua

Кароліна

Кароліна

tv.ua

Ольга

Ольга

tv.ua

Юлія

Юлія

tv.ua

Ліля

Ліля

tv.ua

Лілія

Лілія

tv.ua

Діна

Діна

tv.ua

Єлизавета

Єлизавета

tv.ua

Наталія

Наталія

tv.ua

Валерія

Валерія

tv.ua

Аня

Аня

tv.ua

.Вікторія

.Вікторія

tv.ua

Елізабет

Елізабет

tv.ua

Елізабет

Елізабет

tv.ua

"Холостяк-9": кому Микита Добринін вручив заповітні троянди
"Холостяк-9": кому Микита Добринін вручив заповітні троянди

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя. Не обійшлося і без пригод. Дівчата ледве не розбилися в машині, коли їхали на зустріч, тому що їм на дорогу вибігла тварина.

На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.

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Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
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Комментарии на сайте не модерированы
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Обоз....зачем это? В чем суть этого шоу?
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