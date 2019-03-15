"Холостяк-9": кому Добринін вручив троянди у другому випуску

У п'ятницю, 15 березня, головний редактор журналу XXL і герой шоу "Холостяк-9" Микита Добринін відсіяв двох учасниць у другому випуску.

Додому з проекту поїхали Валерія та Єлизавета, які так і не отримали заповітні троянди. Як це було, розповість OBOZREVATEL.

З 17 учасниць нового сезону "Холостяка" залишилися 15: Юлія, Анастасія, Елізабет, Юля, Діна, Ліля, Аня, Софія, Кароліна, Лілія, Марина, Наташа, Оля, Даша та Віка.

Микита Добринін запросив Віку на побачення, яке відбудеться в наступному випуску, пообіцявши дізнатися один одного ближче.

Олі головний Холостяк розповів п'ять фактів про себе, відповівши на її відеозвернення, в якому вона зробила те ж саме.

Кароліні після індивідуального побачення Микита також дав ще один шанс, незважаючи на моторошну історію, яку вона розповіла зі свого життя.

Настя також отримала троянду. Вони приємно провели час і Микита вирішив дати їй шанс.

Для всіх було несподіванкою, коли Добринін не видав троянди Лері та Лізі. Першу до вручення він запросив на індивідуальну бесіду і навіть проніс її на руках через взуття, що злітало з ніг. Лера розповіла, що у неї були важкі стосунки. Тепер вона ненавидить байдужість. Микита був відвертим і вирішив не продовжувати подальше знайомство.

Ліза не пройшла, бо не була готова залишити рідну домівку. Таке враження склалося у Добриніна. Він заявив, що не хоче змушувати це робити.

Як виглядають всі учасниці, які пройшли в третій випуск шоу "Холостяк-9":

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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