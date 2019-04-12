"Холостяк-9": хто вилетів із проекту в шостому випуску

У шостому випуску шоу "Холостяк-9" після серйозних випробувань і психологічного тиску пішли дві учасниці.

Так, на довгоочікуваній церемонії троянд проект покинули Віка та Юля. OBOZREVATEL розповість, як це трапилося.

У шостому випуску дівчат відвідали сексолог, астропсихолог і психолог Оля, Діана і Маша. Вони вторглися в групу під виглядом учасниць і спостерігали за поведінкою дівчат, щоб з'ясувати, як вони ставляться до головного героя Микити Добриніна.

instagram@holostyakstb

Експерти постійно розпитували учасниць про інтимні та інші подробиці, через що викликали підозри. На цьому грунті сталося багато скандалів. Перед церемонією троянд Оля, Діана і Маша розповіли Микиті все, що дізналися про суперниць на проекті.

На думку експертів, у Вікторії не завершені попередні стосунки, тому вона може бути не готова до нових.

"Я не відчуваю, що стосунки можуть перерости в щось більше", – сказав Добринін, пояснивши, що тема попередніх відносин не закрита, присутній біль.

Щодо Юлі експерти не були впевнені. Вони так і не зрозуміли, чи хоче дівчина бути з Микитою. З її боку помітили менше інтересу, ніж у інших учасниць. Фахівцям було незрозуміло, їй більше потрібен Микита чи проект.

Добринін вирішив відправити Юлю додому, тому що у них однакові розмови. З боку жінки повинна бути відповідь на ініціативу, а їхні стосунки не розвивалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У шостому випуску "Холостяк-9" на дівчат чекало випробування: на проект прийшли три нові учасниці. Вони не розкривали до останнього своє призначення, тому що прийшли як експерти.

Між Олею і Наташею стався серйозний конфлікт, який ледь не закінчився бійкою.

Кому "Холостяк" віддасть своє серце - читай в нашому Instagram!