МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Холостяк-9": хто вилетів із проекту в шостому випуску

561Читати матеріал російською

У шостому випуску шоу "Холостяк-9" після серйозних випробувань і психологічного тиску пішли дві учасниці.

Так, на довгоочікуваній церемонії троянд проект покинули Віка та Юля. OBOZREVATEL розповість, як це трапилося.

У шостому випуску дівчат відвідали сексолог, астропсихолог і психолог Оля, Діана і Маша. Вони вторглися в групу під виглядом учасниць і спостерігали за поведінкою дівчат, щоб з'ясувати, як вони ставляться до головного героя Микити Добриніна.

"Холостяк-9": хто вилетів із проекту в шостому випуску

instagram@holostyakstb

Новини
Більше не холостяк: 45-річний український актор одружився

Експерти постійно розпитували учасниць про інтимні та інші подробиці, через що викликали підозри. На цьому грунті сталося багато скандалів. Перед церемонією троянд Оля, Діана і Маша розповіли Микиті все, що дізналися про суперниць на проекті.

"Холостяк-9": хто вилетів із проекту в шостому випуску

На думку експертів, у Вікторії не завершені попередні стосунки, тому вона може бути не готова до нових.

"Я не відчуваю, що стосунки можуть перерости в щось більше", – сказав Добринін, пояснивши, що тема попередніх відносин не закрита, присутній біль.

"Холостяк-9": хто вилетів із проекту в шостому випуску

Щодо Юлі експерти не були впевнені. Вони так і не зрозуміли, чи хоче дівчина бути з Микитою. З її боку помітили менше інтересу, ніж у інших учасниць. Фахівцям було незрозуміло, їй більше потрібен Микита чи проект.

Добринін вирішив відправити Юлю додому, тому що у них однакові розмови. З боку жінки повинна бути відповідь на ініціативу, а їхні стосунки не розвивалися.

"Холостяк-9": хто вилетів із проекту в шостому випуску
"Холостяк-9": хто вилетів із проекту в шостому випуску

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кому "Холостяк" віддасть своє серце - читай в нашому Instagram!

Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки