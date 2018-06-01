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"Холостяк 9": хто може стати героєм шоу

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У фінальному пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" глядачі дізналися, хто може стати наступним Холостяком.

У 9 сезоні на роль головного холостяка країни претендують п'ять кандидатів:

СТБ

Богдан Юсипчук - актор, найкрасивіший українець планети

Сергій Цибульський - бізнесмен, батько дворічної дитини

Артем Приходько - продюсер, віце-чемпіон шосейних мотогонок

Микита Добринін - провідний, головний редактор журналу "XXL"

Владислав Безрук - адвокат, власник юридичної компанії

Ще одне місце залишилося для кандидата не з вищеназваної п'ятірки, який, на думку глядачів, повинен стати холостяком в 2019 році.

Також під час ефіру учасниці різних сезонів відверто розповіли, як склалося їхнє життя після проекту, а подробицями особистого життя вперше поділиться екс-Холостяк Дмитро Черкасов.

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Тема
Шоу "Холостяк"
Об'єкт
шоу
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