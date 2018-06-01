"Холостяк 9": хто може стати героєм шоу

У фінальному пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" глядачі дізналися, хто може стати наступним Холостяком.
У 9 сезоні на роль головного холостяка країни претендують п'ять кандидатів:
СТБ
Богдан Юсипчук - актор, найкрасивіший українець планети
Сергій Цибульський - бізнесмен, батько дворічної дитини
Артем Приходько - продюсер, віце-чемпіон шосейних мотогонок
Микита Добринін - провідний, головний редактор журналу "XXL"
Владислав Безрук - адвокат, власник юридичної компанії
Ще одне місце залишилося для кандидата не з вищеназваної п'ятірки, який, на думку глядачів, повинен стати холостяком в 2019 році.
Також під час ефіру учасниці різних сезонів відверто розповіли, як склалося їхнє життя після проекту, а подробицями особистого життя вперше поділиться екс-Холостяк Дмитро Черкасов.
Як писав OBOZREVATEL, герой проекту "Холостяк 8" Рожден Анусі розкрив секрети відносин з Іванкою.
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