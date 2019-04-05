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"Холостяк-9": хто покинув проект в п'ятому випуску

1.4тЧитати матеріал російською

У п'ятому випуску шоу "Холостяк-9" покинула проект лише одна дівчина з десятьох.

Нею виявилася Діна, з якою головний герой Микита Добринін розпрощався прямо на побаченні. OBOZREVATEL розповість, як це було.

Подібні дії були вперше в цьому сезоні. Діна прийшла на подвійне побачення, де разом з іншою учасницею готувала делікатес. Вона так і не змогла розкритися на індивідуальному спілкуванні перед Микитою, через що у нього з'явилося враження, що дружба більш імовірна, ніж любов.

"Холостяк-9": хто покинув проект в п'ятому випуску
"Холостяк-9": хто покинув проект в п'ятому випуску
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Все побачення дівчина дуже переймалася, адже ця зустріч була на виліт. Вона зізналася, що так і не розкрилася перед Микитою, вони не впізнали один одного. При цьому учасниця не хотіла бути нав'язливою. Добринін заявив, що це виправдання.

"Холостяк-9": хто покинув проект в п'ятому випуску

В кінцевому підсумку, Діні довелося покинути проект. Вона навіть не поговорила з головним холостяком України на прощання, хоча він хотів їй нагадати про те, що вона мала можливість загадати бажання. У машині дівчина розплакалася, але визнала, що Добринін прийняв рішення, що буде корисно для нього.

"Холостяк-9": хто покинув проект в п'ятому випуску

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
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