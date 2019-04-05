"Холостяк-9": хто покинув проект в п'ятому випуску

У п'ятому випуску шоу "Холостяк-9" покинула проект лише одна дівчина з десятьох.
Нею виявилася Діна, з якою головний герой Микита Добринін розпрощався прямо на побаченні. OBOZREVATEL розповість, як це було.
Подібні дії були вперше в цьому сезоні. Діна прийшла на подвійне побачення, де разом з іншою учасницею готувала делікатес. Вона так і не змогла розкритися на індивідуальному спілкуванні перед Микитою, через що у нього з'явилося враження, що дружба більш імовірна, ніж любов.
Все побачення дівчина дуже переймалася, адже ця зустріч була на виліт. Вона зізналася, що так і не розкрилася перед Микитою, вони не впізнали один одного. При цьому учасниця не хотіла бути нав'язливою. Добринін заявив, що це виправдання.
В кінцевому підсумку, Діні довелося покинути проект. Вона навіть не поговорила з головним холостяком України на прощання, хоча він хотів їй нагадати про те, що вона мала можливість загадати бажання. У машині дівчина розплакалася, але визнала, що Добринін прийняв рішення, що буде корисно для нього.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.
На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.
Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Були опубліковані фото дівчат із заповітними трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.
У другому випуску Микита запросив двох учасниць у Єгипет на подвійне побачення.
Всі подробиці третього випуску читайте за посиланням. З проекту пішли одразу троє дівчат.
У четвертому випуску розкрилася головна таємниця шоу: дівчата дізналися про телефон, який Микита подарував Олі.
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