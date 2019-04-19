"Холостяк-9": хто покинув проект у сьомому випуску

У сьомому випуску романтичного шоу "Холостяк-9" з проекту пішла всього одна дівчина – Елізабет.

Для багатьох учасниць проекту це було несподівано, адже все думали, що покине шоу Наташа. OBOZREVATEL дізнався подробиці.

На церемонії троянд багато хто був упевнений, що продовжать свою участь в проекті. Під питанням залишалися тільки дві учасниці: Елізабет і Наташа.

Остання влаштовувала сцени ревнощів і показувала невдоволення весь тиждень. А перед головною подією випуску записала відео, на якому показала всі подарунки, які у неї залишилися від попередніх зустрічей з Микитою Добриніним.

Елізабет і Наташа

послання Наташі

На церемонії Наташа розридалася, сказавши, що у неї не було слів. Їй було важко бачити поцілунок Микити з Дашею. Добринін дав їй ще один шанс і подарував троянду, чого не очікували інші учасниці.

Елізабет засмутилася, що Микита запросив на побачення її мрії в Париж іншу дівчину. Це вона і розповіла Холостяку на індивідуальній розмові. Однак дівчина не стала задавати йому питання і говорити про почуття, що засмутило Добриніна.

Микита сказав, що не помічає, як вона відкривається, або відчуває щось. "Наші з тобою відносини заходять у глухий кут. У мене немає для тебе троянди", – сказав він Елізабет, пояснивши, що перше враження від зустрічі не переросло в щось більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.

До сьомого випуску залишилося всього сім дівчат. Добринін запросив всіх до Франції і в аеропорту забрав Лілію на побачення.

Також головний герой на очах у всіх поцілував Дашу, через що у Наташі трапилася істерика, а інші дівчата були засмучені.

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