"Холостяк-8": учасницю проекту зі скандалом забрала поліція

У п'ятницю, 16 березня, на телеканалі СТБ вийшов другий випуск романтичного реаліті "Холостяк-8", в якому одну з учасниць зі скандалом забрала поліція (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Цей випадок є одним із найскандальніших покидань проекту дівчатами за всі сезони. Про те, що ж сталося під час ефірі, розповість "Обозреватель".

У скандал потрапила учасниця проекту по імені Римма, яка з'явилася на знайомстві з Холостяком Рожденом Анусі у вбранні нареченої та зникла. Дівчину шукали учасниці шоу та знімальна група, але безрезультатно.

Коли ж Римма повернулася, то кожен раз вона розповідала різні версії того, де була весь цей час. Учасниці навіть припускали, що у неї є відносини поза проектом.

Римма Прес-служба СТБ

Все прояснилося на церемонії троянд, коли несподівано на реаліті з'явилася поліція. Представники правоохоронних органів отримали заяву від сестри Римми, що дівчину насильно утримують на проекті.

Прес-служба СТБ

Така інформація шокувала Рождена. Він забрав у неї троянду та відправив додому.

Тепер боротьбу за серце Рождена Анусі на шоу "Холостяк-8" продовжать 11 учасниць.

Прес-служба СТБ

Як повідомляв "Обозреватель", раніше одна з учасниць розлютила глядачів "Холостяка-8".