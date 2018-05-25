"Холостяк-8": що відомо про переможницю

На каналі СТБ завершився фінальний випуск романтичного шоу "Холостяк-8", а переможницею і обраницею Рождена Ануси стала Іванка Гончарук.

Іванні (Іванці) 21 рік, вона родом з міста Луцьк. За професією дівчина - перекладач польської мови. На проект учасниця прийшла з метою знайти цілеспрямованого, розумного, сильного, турботливого і сексуального чоловіка з почуттям гумору і бажанням мати дітей.

Вона вчилася в КНУКіМ за спеціальністю менеджмент соціокультурної діяльності.

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Папа Іванки Павло - підприємець, мама Наталя працює з батьком. Її сестрі Христині 11 років, вона школярка, займається танцями і верховою їздою. Брату Макару 5 років.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у фінальному випуску шоу "Холостяк-8" Рожден вибирав між Галиною і Іванкою. Дівчина підкорила Рождена своєю жіночністю, розумом і красою. "Мені здається, ти для мене, а я для тебе", - сказав він переможниці на церемонії фінального вибору.