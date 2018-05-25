"Холостяк-8": хто переміг у шоу

На каналі СТБ завершився фінальний випуск романтичного шоу "Холостяк-8", а переможницею стала Іванка.

Дівчина підкорила Рождена своїми жіночністю, розумом і красою. "Мені здається, ти для мене, а я для тебе", - сказав він переможниці на церемонії фінального вибору.

Іванка СТБ

СТБ

Іванка Viva

Останній тиждень на реаліті "Холостяк" Рожден Анусі, Іванка і Галина провели на райському острові Балі. Тут сам холостяк і учасниці вирушили на ще одне побачення, після чого Рожден зробив свій фінальний вибір.

Прощання з Галиною

У фіналі шоу "Холостяк-8" Рожден Анусі попрощався з Галею.

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Першою на побачення Рожден запросив саме Галину. Разом вони відправилися в подорож по острову на ретро-автомобілі. Там Галя вперше доторкнулася до гігантського слона і вони разом з Рожденом виконали незвичайний ритуал. А інший сюрприз для Галі Рожден сховав на дні Індійського океану.

Багато шанувальників шоу пророкували Галі перемогу. У голосуванні, хто виграє "Холостяк-8", більшість глядачів віддали свої голоси саме за неї.

Прощання Рождена з Галею було дуже важким. Холостяк зізнався, що відчуває симпатію до дівчини, але їм буде складно побудувати міцні відносини. Рожден - артист, публічна людина. А Галя - дуже ранима, сентиментальна дівчина, якій потрібно багато уваги і турботи.

Як пройшло побачення Іванки?

Для Іванки Рожден приготував побачення за мотивами улюбленого фільму дівчата "Їж. Молись. Люби". Вони відвідали колоритний місцевий ринок, де купили фрукти, а потім разом вирушили до храму, де зробили підношення богам.

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"Я завжди вважав, що потрібно прислухатися до серця. Потрібно вибрати людину, яка ближче до твоєї душі. Це людина, яка створена для тебе", - розповів Рожден.

Дивіться випуск 12 шоу "Холостяк-8" (фінал) на відео:

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