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"Хочу весілля!" Дан Балан викликав ажіотаж у мережі зізнанням Тіні Кароль

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Популярний співак Дан Балан (Dan Balan), який у цьому році зайняв місце четвертого тренера "Голосу країни-9" підігрів чутки про романтичні стосунки з колегою по проекту, поп-дівою Тіною Кароль.

Так, під час 8 випуску від 10 березня співак продовжив надавати знаки уваги Тіні: він подарував їй м'яку іграшку-кенгуру із запискою, а також по-джентльменськи за руку провів її до крісла, після чого назвав "своєю королевою". Крім цього, артисти мило позували удвох на камеру, знімки розміщені в Instagram (відео дивіться в кінці новини).

У мережі виник ажіотаж навколо взаємовідносин Балана і Кароль. Багато користувачів вважають, що між парою давно розвивається бурхливий роман.

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"Яка гарна пара, хочу їхнє весілля!" – написали коментатори.

"Хочу весілля!" Дан Балан викликав ажіотаж у мережі зізнанням Тіні Кароль

"Хочу весілля!" Дан Балан викликав ажіотаж у мережі зізнанням Тіні Кароль

"Хочу весілля!" Дан Балан викликав ажіотаж у мережі зізнанням Тіні Кароль

"Хочу весілля!" Дан Балан викликав ажіотаж у мережі зізнанням Тіні Кароль

Тіна Кароль і Дан Балан

Тіна Кароль і Дан Балан

YouTube (скріншот відео)

Як раніше писав OBOZREVATEL, під час третього випуску розважального шоу "Голос країни-9" Дан Балан висловив Тіні Кароль декілька необережних пропозицій. Так, він припустив, що Кароль не вміє справлятися з невдачами. Словесна перепалка сталася після того, як учасник Голосу Михайло Дімов обрав команду Дана Балана.

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Тема
голос країни
Особи
Дан БаланТіна Кароль
Тег
Голос країни-9
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