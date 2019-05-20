"Хочеться запхати назад": Топалов дивно висловився про дитину від Тодоренко

Російський співак Влад Топалов, чия дитина отримає українське громадянство, розповів, що малюк його часом дратує.
"Він часом страшно бісить. Хочеться його запхати назад туди, звідки я особисто бачив, як він вилазив. І я вам про це теж чесно кажу. Але, звичайно, це все мій гумор. Бачиш, як він посміхається - й одразу все роздратування проходить. Єдине все ніяк не куплю беруші. Кажуть, допомагає, коли зовсім втомлюєшся від цього звуку крику. Хтось пробував? Лікарі кажуть, що можна беруші, щоб самому з розуму не сходити. Всім відмінного тижня. Обіймаю", — написав Топалов на своїй сторінці в Instagram.
Влад Топалов
instagram.com/vladtopalovofficial
Втім, у мережі на його висловлювання відреагували з гумором:
"Вас таки не запхали назад. Терпіть, Владе! Все проходить і це пройде", "Молодець, чесний батько", "Насправді, у всіх виникає періодично бажання... запхати назад", "Важко тільки перші 18 років", — написали в коментарях.
Скрін з Інстаграм Топалова
Скрін з Інстаграм Топалова
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Регіна Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від Влада Топалова.
Спочатку на новоспечених батьків обвалилася хвиля критики за те, що вони тримали в секреті подробиці.
Незабаром вони все ж перервали мовчання: Топалов розповів про те, як почувається в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.
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