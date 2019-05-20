"Хочеться запхати назад": Топалов дивно висловився про дитину від Тодоренко

Російський співак Влад Топалов, чия дитина отримає українське громадянство, розповів, що малюк його часом дратує.

"Він часом страшно бісить. Хочеться його запхати назад туди, звідки я особисто бачив, як він вилазив. І я вам про це теж чесно кажу. Але, звичайно, це все мій гумор. Бачиш, як він посміхається - й одразу все роздратування проходить. Єдине все ніяк не куплю беруші. Кажуть, допомагає, коли зовсім втомлюєшся від цього звуку крику. Хтось пробував? Лікарі кажуть, що можна беруші, щоб самому з розуму не сходити. Всім відмінного тижня. Обіймаю", — написав Топалов на своїй сторінці в Instagram.

Влад Топалов instagram.com/vladtopalovofficial

Втім, у мережі на його висловлювання відреагували з гумором:

"Вас таки не запхали назад. Терпіть, Владе! Все проходить і це пройде", "Молодець, чесний батько", "Насправді, у всіх виникає періодично бажання... запхати назад", "Важко тільки перші 18 років", — написали в коментарях.

Скрін з Інстаграм Топалова

Скрін з Інстаграм Топалова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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