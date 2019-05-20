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"Хочеться запхати назад": Топалов дивно висловився про дитину від Тодоренко

135.2тЧитати матеріал російською

Російський співак Влад Топалов, чия дитина отримає українське громадянство, розповів, що малюк його часом дратує.

"Він часом страшно бісить. Хочеться його запхати назад туди, звідки я особисто бачив, як він вилазив. І я вам про це теж чесно кажу. Але, звичайно, це все мій гумор. Бачиш, як він посміхається - й одразу все роздратування проходить. Єдине все ніяк не куплю беруші. Кажуть, допомагає, коли зовсім втомлюєшся від цього звуку крику. Хтось пробував? Лікарі кажуть, що можна беруші, щоб самому з розуму не сходити. Всім відмінного тижня. Обіймаю", — написав Топалов на своїй сторінці в Instagram.

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Влад Топалов

Влад Топалов

instagram.com/vladtopalovofficial

Втім, у мережі на його висловлювання відреагували з гумором:

"Вас таки не запхали назад. Терпіть, Владе! Все проходить і це пройде", "Молодець, чесний батько", "Насправді, у всіх виникає періодично бажання... запхати назад", "Важко тільки перші 18 років", — написали в коментарях.

"Хочеться запхати назад": Топалов дивно висловився про дитину від Тодоренко

Скрін з Інстаграм Топалова

"Хочеться запхати назад": Топалов дивно висловився про дитину від Тодоренко

Скрін з Інстаграм Топалова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Влад ТопаловРегіна Тодоренко
Місце
Росія
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Шевченко Александр
Шевченко Александр
Чисто кацапское восприятие детей!Урод конченый.
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Шевченко Александр
Шевченко Александр
Sladko Semen, раз этот урод выставил своё бельё на общее обозрение, то можно ему и оценку дать. А ты близко к сердцу принял, значит своих детей (может их и нет) тоже хочешь запихнуть обратно?
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Sladko Semen
Sladko Semen
Шевченко Александр, чисто майдаунские привычки рыться в нижнем белье.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Конечный придурок, мне плачь моей дочки, как песня звучал всегда. Значит живая, дышит и чего то хочет... Обычно, это на руки к папе! ;)
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