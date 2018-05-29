"Хочеться плакати від гордості": СТБ здивував українців соціальним експериментом

Телеканал СТБ викликав захоплення глядачів епізодом нового проекту "ЕксперименТИ", в рамках якого проводяться різні соціальні та психологічні, веселі і сумні експерименти: у транспорті, на вулицях міста та в найнесподіваніших місцях.

Автори випуску вирішили перевірити, чи правдивою є думка, що українці нібито поцуплять все, що "криво лежить". Результати експерименту, який одночасно проводився в столичному парку, готелі і неподалік від станції метро, розчулили глядачів до сліз (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Автори випуску розмістили відразу на трьох локаціях міста так звані кіоски самообслуговування - прилавки з асортиментом товарів і відкритою касою з готівкою для самостійного розрахунку на місці.

Учасниками експерименту стали перехожі, за якими стежили приховані камери спостереження. Так як за кіосками ніхто не стежив, у кожного була можливість чесно купити товар або ж просто вкрасти його, до того ж прихопити гроші з відкритої каси.

На подив глядачів за день експерименту асортимент товарів порідшав, а всі три каси наповнилися готівкою. У жодній з трьох точок ні діти, ні пенсіонери, ні студенти не вкрали товар або гроші.

Ролик експерименту, опублікований на сторінці СТБ в Facebook, зібрав понад 400 тис. переглядів. Глядачі не стали приховувати захоплення.

"Мені чомусь в таких випадках плакати хочеться... Але це від гордості за таких Українців!", "Я просто настільки вражена, що і сказати нічого. Просто пишаюся людьми, з якими живу", "При таких зарплатах, пенсіях і стипендії, я вважаю, це подвиг. Слава Україні", - відзначили в коментарях.

Нагадаємо, програма "Експеримент" виходить в ефірі СТБ по вівторках о 20:00.

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