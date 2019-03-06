"Хоча б для чогось згодилися": український ведучий затролив Facebook і показав соски

Український ведучий і блогер Майкл Щур показав соски в прямому ефірі, висміявши політику соціальних мереж, де заборонено жінкам показувати зовнішню частину молочної залози.

Це трапилося в ефірі спецвипуску програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" на "Телебачення Торонто" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Де ви нас зараз дивитесь? По телевізору, на YouTube, у Facebook? У жодному з цих місць ми не можемо вам показати те, про що зараз будемо говорити – справжній сосок. Тому ми підготували для вас наочно-дидактичний матеріал. Жіночі соски", – сказав він, показуючи величезний макет жіночого соска в екрані.

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"Чому наше дивне суспільство змушує жінок соромитися своїх сосків? Чому я можу показати свої соски, а дівчата – не можуть", – сказав він, на секунду показавшись в кадрі без верхнього одягу.

Майкл Щур Скріншот

Співведуча Майкла Щура, засновник "Дикого театру" – Ярослава Кравченка нагадала, що в соціальних мережах уже кілька років існує флешмоб "Свободу соскам", згідно з яким учасниці викладали фотографії оголених грудей, де жіночі соски прикриваються чоловічими.

"Нарешті чоловічі соски згодилися хоча б для чогось", – пожартувала Ярослава.

Майкл Щур Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Щур обурився жартом ведучого Нацвідбору на Євробачення-2019 Сергія Притули про побиття співака Khayat.

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