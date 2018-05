Після арешту: Харві Вайнштейн "відбувся" заставою в мільйон доларів

Американський кінопродюсер Харві Вайнштейн, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, добровільно здався поліції.

Як повідомляє The New York Times, Вайнштейн заявляв, що готовий визнати - він згвалтував одну жінку, а іншу - силував до орального сексу.

Пізніше з'ясувалося, що Вайнштейна відпустили під заставу в мільйон доларів.

BREAKING: Harvey Weinstein arraigned on rape, sex assault charges; will post $1 million bail and wear electronic monitor. — The Associated Press (@AP) 25. Mai 2018

Кількість жінок, які звинуватили Вайнштейна у домаганнях, обчислюється десятками, але поки мова йде лише про два епізоди, повідомляють ЗМІ.

BREAKING: Law enforcement official: Harvey Weinstein to be charged with rape, criminal sex act, in attacks on 2 women. — The Associated Press (@AP) 25. Mai 2018

За статтею про зґвалтування першого і третього ступеня передбачено позбавлення волі аж до довічного терміну.

Адвокат Вайнштейна, Бенджамін Брафман, відмовився від коментарів. Раніше він стверджував, що Вайнштейн заперечує будь-які звинувачення щодо "вимушеного сексу".

JUST IN: Weinstein turns himself into police https://t.co/9CO2hvCSlX - Meg Wagner (@megwagner) 25. Mai 2018

До слова, три роки тому Манхеттенська окружна прокуратура вирішила не порушувати кримінальне переслідування проти Вайнштейна після того, як італійська модель, Амбра Баттілана, звинуватила його в тому, що Харві торкався її грудей під час зустрічі у своєму кабінеті.

Страшна таємниця Вайнштейна

Скандал навколо домагань і звинувачення Вайнштейна почалися у жовтні минулого року. Журналісти The New York Times розкрили страшну таємницю про те, що Харві Вайнштейн протягом довгих років користувався статусом продюсера і сексуально домагався жінок. Серед його жертв були актриси, змушені перетинатися з Вайнштейном по роботі. Багато з них довгі роки мовчали про те, що сталося, розуміючи, що Харві Вайнштейн має великий вплив у суспільстві, і вони не зможуть свідчити проти нього в суді.

Пізніше стало відомо, що до викриття Харві Вайнштейна причетний Ронан Ферроу - син режисера Вуді Аллена і актриси Мії Ферроу. "Якими б безпорадними не були жінки, з якими я говорив про Вайнштейна, неможливо навіть уявити собі ту ізоляцію і страх, яким піддалися жінки-біженки. Одна з них втратила все, піддавалася згвалтуванню і виношує дитину гвалтівника", - писав він у статті для Hollywood Reporter.

Ронан Ферроу

Після широкого розголосу звинувачень і звільнення від Харві Вайнштейна пішла дружина Джорджина Чапмен, яка жила з ним у шлюбі з 2007 року. Разом вони виховували двох дітей - 7-річну дочку і 4-річного сина.

Харві Вайнштейн і Джорджина Чапмен

Також Харві Вайнштейна звільнили з Weinstein Company. Як з'ясувалося пізніше, ще до звільнення Харві Вайнштейн, усвідомивши ситуацію, просив відомих акторів і власників кіностудій заступитися за нього.

Ефект доміно

Незабаром після скандалу навколо кінопродюсера Харві Вайнштейна у сексуальному переслідуванні звинуватили його молодшого брата Боба.

У жовтні 2017 року ісландська співачка і актриса Бйорк розповіла на своїй сторінці у Facebook про сексуальні домагання з боку "данського режисера", з яким вона працювала над однією картиною. Співачка не назвала імен, однак єдиним режисером з Данії, з ким працювала Бйорк, був Ларс фон Трієр ("Та, що танцюює у темряві").

Також була зруйнована кар'єра актора Кевіна Спейсі. Актор Ентоні Репп повідомив виданню Buzzfeed про сексуальні домагання з боку зірки. Серіал "Картковий будинок" закрили через секс-скандал, а ролі актора вирізали з багатьох проектів, в яких він відзнявся до скандалу.

Кевін Спейсі

Письменниця Анна Грем Хантер розповіла про домагання з боку американського актора Дастіна Хоффмана під час зйомок фільму "Смерть комівояжера" у 1985 році, де Хантер працювала асистентом продюсера.

Скандал з Вайнштейном ознаменував початок кампанії проти домагань не тільки у Голлівуді, але і по всьому світу.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Гвінет Пелтроу розповіла про домагання Харві Вайнштейна.