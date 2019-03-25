"Халява – страшна річ": з'явилося відео дикої тисняви в Бішкеку через Тіматі

Російський реп-виконавець Тіматі (Тимур Юнусов) відкрив у столиці Киргизії Бішкек кафе Black Star Burger, через що в районі нового закладу сталася страшна тиснява.

У мережі показали відео, на якому місцеві жителі намагалися величезним натовпом проломитися за заповітним безкоштовним бургером (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Репер роздавав їжу всім бажаючим, однак любителів "халяви" виявилося набагато більше, ніж він розраховував. У площі супермаркету, в якому відкрилося кафе, утворилася величезна черга. Тисячі людей намагалися прорвати оточення, щоб отримати фірмове блюдо Тіматі.

Тіматі Instagram

Порядок охороняли охоронці, військові і співробітники міліції, яким доводилося стримувати натовп. За офіційними даними, ніхто не постраждав. Репер створив мережу кафе кілька років тому і почав їх відкривати спочатку у великих містах Росії. Він говорив, що в закладі не використовують свинину, а котлети в бургери робляться з яловичини.

У мережі бурхливо відреагували на тисняву за безкоштовною їжею від Тіматі. Деякі навіть жахнулися, згадавши, що в місто з'їхалося багато військових.

"А я ще сміялася, для чого стільки солдатів їде", "Бідний голодний народ", "Вони його з'їли?", "Всі один одного пхають", "Халява – страшна річ", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Тіматі і L`One (Леван Горозія) презентували кліп на пісню "АМГ" і відразу ж нарвалися на критику в мережі.

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