''Х-фактор-9'': де дивитися суперфінал проекту

У суботу, 29 грудня 2018 року відбудеться суперфінал популярного вокального проекту "Х-фактор". Глядачі дізнаються, хто стане переможцем дев'ятого сезону шоу.

Також в цей вечір для фанатів "Х-фактора" відкриються багато секретів закулісся проекту, а судді шоу здивують несподіваними сюрпризами. OBOZREVATEL буде стежити за подіями шостого прямого ефіру "Х-фактор-9", який стартує о 19:00.

В рамках гала-концерту всі учасники дев'ятого сезону знову зберуться разом на одній сцені і представлять свої найяскравіші номери. Також в ході заключного ефіру виступлять і судді проекту: Настя Каменських, Олег Виннік, Дмитро Шуров та Андрій Данилко.

Фіналісти "Х-фактор-9" СТБ

За перемогу в шоу будуть боротися два суперфіналіста: харизматичний колектив ZBSband і юний співак Дмитро Волканов.

ZBSband

Дмитро Волканов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому, п'ятому прямому ефірі "Х-фактора" за місце в суперфіналі змагалися ще два учасники: Марк Савін (підопічний Дмитра Шурова) і Ольга Жмуріна (команда Олега Винника).