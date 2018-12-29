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''Х-фактор-9'': де дивитися суперфінал проекту

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У суботу, 29 грудня 2018 року відбудеться суперфінал популярного вокального проекту "Х-фактор". Глядачі дізнаються, хто стане переможцем дев'ятого сезону шоу.

Також в цей вечір для фанатів "Х-фактора" відкриються багато секретів закулісся проекту, а судді шоу здивують несподіваними сюрпризами. OBOZREVATEL буде стежити за подіями шостого прямого ефіру "Х-фактор-9", який стартує о 19:00.

В рамках гала-концерту всі учасники дев'ятого сезону знову зберуться разом на одній сцені і представлять свої найяскравіші номери. Також в ході заключного ефіру виступлять і судді проекту: Настя Каменських, Олег Виннік, Дмитро Шуров та Андрій Данилко.

Фіналісти

Фіналісти "Х-фактор-9"

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За перемогу в шоу будуть боротися два суперфіналіста: харизматичний колектив ZBSband і юний співак Дмитро Волканов.

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Дмитро Волканов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому, п'ятому прямому ефірі "Х-фактора" за місце в суперфіналі змагалися ще два учасники: Марк Савін (підопічний Дмитра Шурова) і Ольга Жмуріна (команда Олега Винника).

Читайте всі новини по темі "Х-Фактор Україна" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Х-Фактор Україна
Особи
Настя Каменських (NK)Дмитро ШуровАндрій ДанилкоОлег Винник
Тег
телеканал СТБ
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