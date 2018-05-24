Погрожував убити: Гвінет Пелтроу розповіла, як Бред Пітт захистив її від Вайнштейна

Актриса Гвінет Пелтроу стала гостею радіошоу Говарда Стерна Sirius XM, де розповіла про домагання Харві Вайнштейна.

Актриса зізналася, що продюсер приставав до неї, а Бред Пітт, з яким у неї в 90-ті був роман, заступився за неї.

"У нас був один випадок в готельному номері. Харві попросив зробити йому масаж, а після накинувся на мене. Я була вражена. Про це я розповіла Бреду. А коли ми пізніше зустріли Вайнштейна на прем'єрі на Бродвеї, Пітт сказав: "Якщо ти коли-небудь змусиш її знову відчувати себе не комфортно, я вб'ю тебе". Це було сміливо. Він використав свою славу і силу, щоб захистити мене в той час, коли я ще не була сильна", - цитує слова акторки the Guardian.

Гвінет Пелтроу Getty

"Харві більше ніколи не дозволяв собі недоречні дії щодо мене", - зізналася актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гвінет Пелтроу показала фігуру в бікіні на відпочинку в Мексиці .