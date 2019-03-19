Гурт ''Один в каное'' оголосив додатковий концерт у Києві

Минулого тижня гурт оголосив Sold Out на свій київський сольник 21 квітня. Але одразу ж у турі з’явилась ще одна дата: додатковий концерт у Києві 23 квітня. Концерт також відбудеться в Жовтневому палаці.

Один в Каное демонструють, як музика, яка відмовилась від атрибутів та стереотипів вітчизняного музичного бачення, знаходить свого слухача та збирає повні зали прихильників. Сила в простоті — такий мінімалістичний девіз втілений у всьому, що стосується цієї трійки — від інструментального діапазону до виконання композицій.

Нове музичне звучання, глибокі та ліричні тексти не залишають байдужими навіть найвибагливіших слухачів. Наразі гурт займає перші сходинки музичних хіт-парадів, їхні пісні часто обирають для виступів на талант шоу України.

Гурт вже встиг побувати з сольними концертами у більшості великих міст України, виступав у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Молдові, Польщі, взяв участь у багатьох фестивалях. Один в Каное перший в історії України гурт, який виступив в Кембриджському університеті у Британії.

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