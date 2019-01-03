МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Гурт KAZKA знову побореться за квиток на ''Євробачення''

Читати матеріал російською

Український гурт KAZKA, автори хітів "Плакала", "Свята" знову поборються за право представляти країну на пісенному конкурсі "Євробачення-2019".

Для цього, як стало відомо з посту телеканалу СТБ у Facebook, колектив подав заявку на участь у Національному відборі претендентів, який відбудеться вже у лютому.

Гурт KAZKA знову побореться за квиток на ''Євробачення''

Фото: unian.ua

"Поплакала і знов заявку подала..." — пожартували автори поста у соцмережі, вказуючи на те, що Національний відбір 2019 року буде вже другою спробою колективу потрапити на головний пісенний конкурс Європи.

Минулого року KAZKA спробувала пройти з піснею "Дива", однак гурт не набрав достатньої кількості очок для проходження у фінал.

Найближчим часом гурт, напевно, презентує конкурсну пісню, оскільки згідно з правилами "Євробачення", конкурсний трек має бути унікальним, і не повинен лунати деінде до відбіркового етапу.

Новини
Фіналісти Нацвідбору на ''Євробачення-2018'' оголосили про розпад: що сталося

Нагадаємо, перший і другий півфінали Національного відбору відбудуться 9 та 16 лютого, фінал, у якому шляхом голосування суддів і телеглядачів буде обраний представник України на "Євробаченні-2019" — 23 лютого. В кінці грудня в Україні затвердили склад журі Нацвідбору, продюсером ефірів як і раніше виступить Руслан Квінта, ведучим — гуморист, телеведучий Сергій Притула.

Читайте також на OBOZREVATEL, як гурт KAZKA переклав свій головний хіт "Плакала" англійською, викликавши суперечки слухачів у мережі. Головна порція критики дісталася колективу за змінений текст композиції.

Читайте всі новини по темі "Євробачення-2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євробачення-2019
Особа
KAZKA
Місце
Україна
Теги
музикашоу-бизнесЄвробачення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги