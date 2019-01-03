Гурт KAZKA знову побореться за квиток на ''Євробачення''

Український гурт KAZKA, автори хітів "Плакала", "Свята" знову поборються за право представляти країну на пісенному конкурсі "Євробачення-2019".

Для цього, як стало відомо з посту телеканалу СТБ у Facebook, колектив подав заявку на участь у Національному відборі претендентів, який відбудеться вже у лютому.

Фото: unian.ua

"Поплакала і знов заявку подала..." — пожартували автори поста у соцмережі, вказуючи на те, що Національний відбір 2019 року буде вже другою спробою колективу потрапити на головний пісенний конкурс Європи.

Минулого року KAZKA спробувала пройти з піснею "Дива", однак гурт не набрав достатньої кількості очок для проходження у фінал.

Найближчим часом гурт, напевно, презентує конкурсну пісню, оскільки згідно з правилами "Євробачення", конкурсний трек має бути унікальним, і не повинен лунати деінде до відбіркового етапу.

Нагадаємо, перший і другий півфінали Національного відбору відбудуться 9 та 16 лютого, фінал, у якому шляхом голосування суддів і телеглядачів буде обраний представник України на "Євробаченні-2019" — 23 лютого. В кінці грудня в Україні затвердили склад журі Нацвідбору, продюсером ефірів як і раніше виступить Руслан Квінта, ведучим — гуморист, телеведучий Сергій Притула.

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