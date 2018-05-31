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Група "Агонь" випустила агресивно-провокаційний кліп

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Група "Агонія" презентувала агресивно-провокаційний кліп.

Відеоробота на пісню під назвою "Всім FUCK" була опублікована на YouTube-каналі артистів.

Прес-служба

"Ми давно хотіли робити більше хіп-хоп і репу і цей трек максимально близький нам по духу наразі. Слоган "Всем FUCK, занимаюсь спортом я" розташував нас до гострого і конкретного тролінгу в куплетах, який пояснив би, що ми почули в цій фразі і чому взяли в пісню настільки різкий меседж.

Прес-служба

Цей рядок - умовний девіз сучасного світу глобалізації, конкуренції та споживання. Таким чином, приспів зовсім не означає, що ми плювали на всіх і вся. Ми чесно розповіли про себе та про нестачу щирості та глибини в актуальному зараз масовому музичному продукті", - говорять учасники колективу.

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За словами музикантів, їх новий кліп - тролінг будь-якого медіаперсонажа, який "зашкварився". Першою чергою самих себе.

Прес-служба

"Меседж для фанів дуже простий - займайся тим, що любиш найбільше, будь щирим і справжнім, гни свою лінію, не слухай хейтерів, роби осмислені вчинки, не бійся бути особливим, створи новий вогонь з нуля і неси за все це відповідальність", - стверджують в групі "Агонь".

Прес-служба

Прес-служба

Подивитися новий кліп групи можна тут:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вокаліст групи "Агонь" презентував нову колекцію власного бренду BRVSKI.

Особа
Група "агонії"
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