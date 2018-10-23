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''Груди несправжні'': Аліна Гросу показала пікантне фото у леопардових штанях

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Скандальна українська співачка, яка живе і працює в Росії, Аліна Гросу оприлюднила яскраве фото у жовтій шкіряній куртці на голе тіло, жовтих окулярах і леопардових лосинах.

Оголені груди співачка прикрила руками. Відповідну фотографію виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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''Груди несправжні'': Аліна Гросу показала пікантне фото у леопардових штанях

"До виходу кліпу "Найки" залишилися лічені дні, а я поки записую нові треки і продовжую зніматися. На інстаграм залишається часу все менше і менше, вибачте! Постараюся це виправити... а скільки ви проводите часу в соцмережах?", — підписала знімок зірка.

''Груди несправжні'': Аліна Гросу показала пікантне фото у леопардових штанях

Реакція фанатів на фото була неоднозначною. Багато хто розкритикував співачку за надто відверте фото, а деякі засумнівалися в тому, чи справжні у неї груди.

"Таке відверте фото? Навіщо все напоказ? У жінці має бути загадка!", "Тільки 2! А перше терміново видалити!", "Я один бачу на фото, що руками ти тримаєш несправжні груди (як вони називаються — я не знаю), підкладку?!", — пишуть обурені прихильники.

''Груди несправжні'': Аліна Гросу показала пікантне фото у леопардових штанях
''Груди несправжні'': Аліна Гросу показала пікантне фото у леопардових штанях

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Аліна Гросу показала шанувальникам пікантне фото в обтислому боді.

Особа
Аліна Гросу
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