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"Груди надула": Лорак, яка раптово схудла, спіймали на фотошопі

5.2тЧитати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і виступає в Росії, викликала суперечки в мережі новим знімком.

Вона опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, на якому позує у відвертій сукні тілесного кольору.

Думки в мережі розділилися. Деякі подумали, що на новому знімку Лорак, яка сильно схудла останнім часом, не розрахувала з фотошопом через неправдоподібне положення рук. Іншій частині аудиторії здалося, що співачка зробила пластику грудей.

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Допіс, Поширення Ані Лорак (@anilorak)

"Дивно, на фото то худне, то товстішає", "Фотошоп жорсткий", "У неї груди після пластики?", "Дуже груди надула. Виділяється дуже", "Фільтр невдалий", – написали фоловери.

"Груди надула": Лорак, яка раптово схудла, спіймали на фотошопі
"Груди надула": Лорак, яка раптово схудла, спіймали на фотошопі
"Груди надула": Лорак, яка раптово схудла, спіймали на фотошопі
"Груди надула": Лорак, яка раптово схудла, спіймали на фотошопі
"Груди надула": Лорак, яка раптово схудла, спіймали на фотошопі
"Груди надула": Лорак, яка раптово схудла, спіймали на фотошопі

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лорак розлютила фанатів відвертим вбранням на концерті в Баку (Азербайджан).

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Особа
Ані Лорак
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Zwil Sophie
Zwil Sophie
Губи зробила. А груди давно, ще після пологів.
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