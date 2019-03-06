"Груди надула": Лорак, яка раптово схудла, спіймали на фотошопі

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і виступає в Росії, викликала суперечки в мережі новим знімком.

Вона опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, на якому позує у відвертій сукні тілесного кольору.

Думки в мережі розділилися. Деякі подумали, що на новому знімку Лорак, яка сильно схудла останнім часом, не розрахувала з фотошопом через неправдоподібне положення рук. Іншій частині аудиторії здалося, що співачка зробила пластику грудей.

"Дивно, на фото то худне, то товстішає", "Фотошоп жорсткий", "У неї груди після пластики?", "Дуже груди надула. Виділяється дуже", "Фільтр невдалий", – написали фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лорак розлютила фанатів відвертим вбранням на концерті в Баку (Азербайджан).

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