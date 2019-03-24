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"Грошей до д*пи!" Російський комік жорстко потролив Ані Лорак

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Російський співак і актор Олександр Ревва потролив співачку Ані Лорак, щоб не ображати маленьку дівчинку Алісу.

Це трапилося під час гумористичного шоу Comment Out, де учасники виконують різні завдання, в рамках яких пишуть образливі коментарі під постами знаменитостей у Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Олександр Ревва та Ані Лорак

Олександр Ревва та Ані Лорак

колаж

Так, в рамках програми, Ревві потрібно було або зламати улюблену іграшку на очах у дитини, або познущатися над Лорак. Артист спочатку не хотів писати поганий коментар улюбленій співачці.

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Олександр Ревва і дівчинка Аліса

Олександр Ревва і дівчинка Аліса

скріншот

До студії вийшла дівчинка Аліса з лялькою. Ревва спочатку розповів, що він є лікарем, тому іграшці потрібна операція. Потім він запитав, чи не хоче дитина нову ляльку. В результаті він не витримав і написав коментар до одного з постів Лорак, щоб не доводити Алісу до сліз.

"Якщо тобі подзвонять з пенсійного фонду щодо корпоративу, став потрійний гонорар, Новацький сказав, у них зараз грошей до ду*и", – написав він, натякнувши на вік Лорак.

Олександр Ревва

Олександр Ревва

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лорак з'явилася в компанії заборонених в Україні зірок на захід, приуроченому до російської музичної премії "МузТВ". Ревва також засвітився з нею.

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Особи
Олександр РевваАні Лорак
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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Говорова Елена
Говорова Елена
Жестокий конкурс.....
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Певец ...актер?не знаю такого...Помню в КвНе он подвизался....и не более
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