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Грандіозний концерт MONATIK на "Олімпійському" у цифрах: чим вразив знаменитий артист

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У суботу, 1 червня відбулося масштабне шоу мультиартиста MONATIK на НСК "Олімпійський" у Києві.

Повний стадіон, гігантська, рекордна для "Олімпійського" сцена, висотою як 8-поверховий будинок, тисяча світлових приладів, сотні костюмів, складна постановка і десятки шоу-моментів. Прес-служба артиста поділилася деякими подробицями і підсумками масштабного шоу.

Про те, як пройшов концерт MONATIK на "Олімпійському" читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Прес-служба

Новини
MONATIK взяв участь у створенні української версії мелодії бренду Mastercard

Після успішного шоу "VITAMIN D" у київському Палаці Спорту (жовтень 2017 року) дві команди мрійників знову об'єдналися: івент-компанія VIRUS Music і творча група MONATIK Corporation.

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Прес-служба

11 місяців знадобилося командам для розробки і реалізації концепту шоу. На сцені виступило 12 танцюристів, для яких спеціально були пошиті 136 одиниць одягу. Цікаво, що для костюмів використовували близько півмільйона кристалів. Сам артист змінив 5 образів і 6 луків.

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Прес-служба

Над шоу працювало понад 100 підрядників, використано 1000 світлових приладів і 1200 світлових програм. Для музичного оформлення було використано 795 кВт звуку, апаратуру для цього в Україну везли із двох країн.

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Прес-служба

Новини
Гаряча прем'єра: MONATIK випустив довгоочікуваний альбом "Love It ритм"

"Мою подяку не висловити словами! Це сталося! Я щасливий безмежно! Сльози навертаються на очі. Нас було так багато і я вдячний всім. Я вдячний найталановитішим людям, з якими мав честь працювати, створювати, творити. Ви неймовірні! Люди, з якими ми побігли на зустріч до мрії і добігли!" — розповів MONATIK.

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Прес-служба

"Рівень скепсису на етапі запуску проекту просто зашкалював, і ми були зобов'язані довести всім: шоу такого масштабу не тільки можливе, але й буде успішним! В результаті планка взята! Така концентрація амбіцій і творчості ще не зустрічалася в нашій практиці. Спасибі артисту, його команді і кожному глядачу за відкриті серця. Любимо вас!" — поділився керівник VIRUS Music і організатор шоу Дмитро Феліксов.

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Прес-служба

У день заходу команда артиста MONATIK і VIRUS Music заявили про стадіонний тур по Україні. Артист відвідає з туровою програмою "LOVE IT ритм" 10 стадіонів нашої країни.

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Прес-служба

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Прес-служба

Новини
"Це мій шлях за 10 років": MONATIK випустив яскравий кліп "LOVE IT ритм"
Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Прес-служба

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Прес-служба

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Прес-служба

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Концерт MONATIK на "Олімпійському"

Прес-служба

Як повідомляв OBOZREVATEL, MONATIK зворушив "Олімпійський" потужною авторською композицією "Моїм", яка адресована його близьким людям і шанувальникам.

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Особа
MONATIK
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
НСК Олімпійськийконцерт
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